Семак оценил штраф Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал серьезной сумму штрафа для полузащитника Вендела из-за опоздания на сбор.

– Одна из обсуждаемых тем – это опоздание Ведела. В какой он форме? Сколько ему придется набирать оптимальную форму?

– Ему нисколько не придется набирать, он в хорошей форме. Вопрос опоздания – это не первый раз. Эта новость набила всем оскомину. Вот такой он человек, сам по себе. При этом он игрок, который любит футбол, фанат своего дела. Для «Зенита» тоже в плюс его несвоевременный приезд: поможет клубу в дополнительном финансировании. Сумма штрафа даже для Вендела серьезная.