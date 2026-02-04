Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков

Александр Мостовой считает, что российские команды пробивались бы в плей-офф еврокубков после смены их формата.
«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами «Зенит» точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.
Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать», – сказал Мостовой.
- Клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
- В плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций теперь выходит по 24 команды: 8 – напрямую в 1/8 финала, еще 16 – в стыки.
Источник: «Советский спорт»