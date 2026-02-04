Мостовой назвал две команды РПЛ, способных выйти в плей-офф еврокубков

Александр Мостовой считает, что российские команды пробивались бы в плей-офф еврокубков после смены их формата.

«С нынешним форматом и пятнадцатью иностранцами «Зенит» точно бы вышел в плей-офф. ЦСКА тоже выходил бы в плей-офф еврокубков.

Наши клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», но, конечно, есть над чем работать», – сказал Мостовой.