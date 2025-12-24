Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал поиск главного тренера для клуба.

«Нужно не ошибиться руководству. Сейчас не то время, когда ты можешь выбирать. Меня расстраивает, что пытаются выбирать иностранца.

Я хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист: Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов. Почему нет? В «Спартаке» важен авторитетный тренер», – сказал Мор.