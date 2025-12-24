Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал поиск главного тренера для клуба.
«Нужно не ошибиться руководству. Сейчас не то время, когда ты можешь выбирать. Меня расстраивает, что пытаются выбирать иностранца.
Я хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист: Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов. Почему нет? В «Спартаке» важен авторитетный тренер», – сказал Мор.
- Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист Хуан Kарлос Карседо – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
- Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
- Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.
