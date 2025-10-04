Лидер чемпионата Беларуси отреагировал на информацию о назначении Семина

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов высказался о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

«Переговоров с Семиным не было», – сказал Леонов.

Ранее издание Football.by сообщило, что 78-летний тренер прибудет на переговоры в начале следующей недели.

«МЛ Витебск» с 52 очками после 24 матчей лидирует в чемпионате Беларуси. Клуб на 4 очка опережает «Динамо Мн», которое провело на 1 игру меньше.