Лидер чемпионата Беларуси отреагировал на информацию о назначении Семина

Сегодня, 19:51

Руководитель «МЛ Витебск» Артем Леонов высказался о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

«Переговоров с Семиным не было», – сказал Леонов.

Ранее издание Football.by сообщило, что 78-летний тренер прибудет на переговоры в начале следующей недели.

«МЛ Витебск» с 52 очками после 24 матчей лидирует в чемпионате Беларуси. Клуб на 4 очка опережает «Динамо Мн», которое провело на 1 игру меньше.

  • 3 октября витебский клуб объявил об уходе с поста главного тренера Александра Шагойко.
  • 78-летний Семин не возглавлял клубы с сентября 2021 года, когда покинул «Ростов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Семин Юрий
