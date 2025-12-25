Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов.
За 1653 минуты на поле он создал 32 голевых момента.
Топ-10 игроков РПЛ по этому показателю выглядит так:
- Алексей Батраков («Локомотив») – 32 (1653 минуты);
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 31 (1622 минуты);
- Максим Глушенков («Зенит») – 23 (1199 минут);
- Иван Обляков (ЦСКА) – 23 (1741 минута);
- Егор Голенков («Ростов») – 20 (1349 минут);
- Зелимхан Бакаев («Локомотив») – 18 (953 минуты);
- Мирлинд Даку («Рубин») – 18 (1638 минут);
- Бителло («Динамо») – 18 (1678 минут);
- Луис Энрике («Зенит») – 17 (1237 минут);
- Дардан Шабанхаджай («Рубин») – 17 (1462 минуты).
По итогам 18 туров прошлого сезона лидером по созданным голевым моментам тоже был Батраков – 33 за 1583 минуты.
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»