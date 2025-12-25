Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов.

За 1653 минуты на поле он создал 32 голевых момента.

Топ-10 игроков РПЛ по этому показателю выглядит так:

По итогам 18 туров прошлого сезона лидером по созданным голевым моментам тоже был Батраков – 33 за 1583 минуты.