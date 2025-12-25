Введите ваш ник на сайте
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам

Сегодня, 10:45
6

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов.

За 1653 минуты на поле он создал 32 голевых момента.

Топ-10 игроков РПЛ по этому показателю выглядит так:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») – 32 (1653 минуты);
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 31 (1622 минуты);
  3. Максим Глушенков («Зенит») – 23 (1199 минут);
  4. Иван Обляков (ЦСКА) – 23 (1741 минута);
  5. Егор Голенков («Ростов») – 20 (1349 минут);
  6. Зелимхан Бакаев («Локомотив») – 18 (953 минуты);
  7. Мирлинд Даку («Рубин») – 18 (1638 минут);
  8. Бителло («Динамо») – 18 (1678 минут);
  9. Луис Энрике («Зенит») – 17 (1237 минут);
  10. Дардан Шабанхаджай («Рубин») – 17 (1462 минуты).

По итогам 18 туров прошлого сезона лидером по созданным голевым моментам тоже был Батраков – 33 за 1583 минуты.

«Локомотив» сделал заявление по Ненахову
Символическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Непомнящий выявил божий дар у Батракова 1
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Ростов ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Бакаев Зелимхан Голенков Егор Обляков Иван Глушенков Максим Сперцян Эдуард Энрике Луис Даку Мирлинд Батраков Алексей Бителло Шабанхаджай Дардан
СильныйМозг
1766649105
Назвали лидер по количеству запоратых моментов Алексей Батраков
Ответить
Foxitkuban
1766650476
Что с бомбардЫром случилось? А где же их любимое: "Назван... и это не Спартак"? Они же его повсюду пичкают.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766653079
Что то из антинародных никого! Ах да, ведь тут представлены лидеры чемпионата, а не лузеры и глухие середняки. Гыгыгы
Ответить
