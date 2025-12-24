Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную

Новый тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что у него был вариант со сборной Беларуси.

«Контракт подписал на полтора года. Летом сядем и посмотрим, в какую сторону движемся. После ухода Тихонова мне сразу позвонили из «Енисея» с намерениями, что может быть такая ситуация. Я сказал: «Если будет, тогда и звоните». У меня были немного другие цели. Склонялся к сборной Беларуси, но ее согласился возглавить Виктор Гончаренко – местная легенда. Были и другие варианты, но без конкретики.

Красноярск – спортивный регион, самодостаточный. Что важно, спортивным директором клуба является Михаил Комков, игравший и хорошо игравший у меня в «Краснодаре». Он знает мои требования и стилевые особенности. И они совпадают с философией «Енисея». Это важно, когда тренера приглашают под стиль игры команды. Мурад Мусаев сказал: «У Сергея Абуезидовича агрессивный футбол». Конечно, будем стремиться подниматься вверх. Надеюсь, получится хороший альянс. А летом уже сядем все и обсудим. Футбольный потенциал у региона вижу, и надеюсь, что в следующем сезоне будет поставлена высокая задача», – сказал Ташуев.