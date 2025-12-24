Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную

Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную

Сегодня, 14:47
2

Новый тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, что у него был вариант со сборной Беларуси.

«Контракт подписал на полтора года. Летом сядем и посмотрим, в какую сторону движемся. После ухода Тихонова мне сразу позвонили из «Енисея» с намерениями, что может быть такая ситуация. Я сказал: «Если будет, тогда и звоните». У меня были немного другие цели. Склонялся к сборной Беларуси, но ее согласился возглавить Виктор Гончаренко – местная легенда. Были и другие варианты, но без конкретики.

Красноярск – спортивный регион, самодостаточный. Что важно, спортивным директором клуба является Михаил Комков, игравший и хорошо игравший у меня в «Краснодаре». Он знает мои требования и стилевые особенности. И они совпадают с философией «Енисея». Это важно, когда тренера приглашают под стиль игры команды. Мурад Мусаев сказал: «У Сергея Абуезидовича агрессивный футбол». Конечно, будем стремиться подниматься вверх. Надеюсь, получится хороший альянс. А летом уже сядем все и обсудим. Футбольный потенциал у региона вижу, и надеюсь, что в следующем сезоне будет поставлена высокая задача», – сказал Ташуев.

  • Тренер сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
  • Последним клубом Ташуева был «Ахмат», который тренер покинул в мае.
  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.

Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Беларусь. Высшая лига Енисей Беларусь Ташуев Сергей
Чилим.
1766579500
Мозги у редакторов Бомбы продолжают деградировать...
Ответить
Чилим.
1766579711
А латиноамериканскую сборную(Кубу) кто из проффи будет тренировать?
Ответить
Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную
14:47
2
