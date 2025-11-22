Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 2.19

22 ноября 2025 12:32
Динамо-Брест - Динамо Мн
23 нояб. 2025, воскресенье 17:45 | Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
2.19
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «ОСК Брестский» в рамках 29 тура чемпионата Беларуси состоится противостояние двух столичных «Динамо». «Динамо-Брест» будет защищать домашние позиции и пытаться реабилитироваться после поражения от «Гомеля» 0:3, тогда как «Динамо Минск» сохраняет отличную форму и идет без поражений уже в 9 матчах. Матч обещает быть напряжeнным, с высокой атакующей активностью обеих команд.

«Динамо-Брест»

Команда занимает 4 место с 48 очками. Лучший бомбардир – Егор Корцов с 12 голами. В последних 5 матчах «Динамо-Брест» забила 5 голов и пропустила 6. Домашняя форма остаeтся стабильной – команда не проигрывает в 7 последних матчах на своeм поле. Однако оборона пропускала в 5 из 7 последних матчей, что говорит о возможных проблемах при встрече с сильным соперником.

«Динамо Минск»

Гости находятся на 2 месте с 59 очками и демонстрируют высокий уровень игры. Лучший бомбардир – Карэн Варданян с 10 голами. «Динамо Минск» не проигрывает 9 матчей подряд и забивает в среднем 1.4 гола за игру при минимальном количестве пропущенных – 0.4 в среднем за последние 5 игр. Команда стабильно реализует моменты и использует слабости обороны соперника.

Факты о командах:

«Динамо-Брест»

  • Не проигрывает в 7 последних домашних матчах
  • Средняя результативность: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропуск в 5 из 7 последних матчей
  • Ограниченная результативность в атаке

«Динамо Минск»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Средняя результативность: 1.4 забито, 0.4 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах против «Динамо-Брест»
  • Сильная оборона и высокая стабильность

Личные встречи
22% (8)
22% (8)
56% (20)
37
Забитых мячей
62
1.03
В среднем за матч
1.72
4:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
5 : 0
28.06.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
1 : 1
07.12.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 0
04.07.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 3
06.11.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
4 : 1
09.06.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.10.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 3
26.06.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
2 : 0
14.08.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 1
10.04.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 4
12.09.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
2 : 1
10.05.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
1 : 3
01.12.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 2
14.07.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Динамо Мн
1 : 1
28.10.2018
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 1
13.06.2018
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
1 : 0
22.09.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо Мн
1 : 0
14.05.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 1
15.10.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 4
04.06.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
4 : 1
05.10.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
1 : 0
05.06.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
3 : 1
20.07.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
2 : 1
10.05.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
3 : 2
04.08.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
0 : 2
12.05.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
2 : 0
30.09.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
1 : 0
27.06.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
1 : 2
14.04.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 1
01.10.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо-Брест
2 : 0
30.07.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо Мн
1 : 1
07.05.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Динамо Мн
2 : 0
13.11.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 2
15.08.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 2
15.05.2010
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Динамо-Брест
0 : 1
23.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Динамо Мн
2 : 0
18.04.2009
Динамо-Брест
Показать все

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Динамо Минск»

Учитывая статистику личных встреч и текущую форму команд, «Динамо Минск» имеет явное преимущество. Вероятно, гости сохранят беспроигрышную серию и смогут реализовать атакующие моменты, несмотря на сопротивление «Динамо-Брест» на домашнем поле. Можно ожидать результативный матч с преимуществом «Динамо Минск» в забитых голах.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.19
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 2.05

2.19
Победа «Динамо Минск»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Динамо-Брест
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 