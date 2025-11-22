23 ноября на стадионе «ОСК Брестский» в рамках 29 тура чемпионата Беларуси состоится противостояние двух столичных «Динамо». «Динамо-Брест» будет защищать домашние позиции и пытаться реабилитироваться после поражения от «Гомеля» 0:3, тогда как «Динамо Минск» сохраняет отличную форму и идет без поражений уже в 9 матчах. Матч обещает быть напряжeнным, с высокой атакующей активностью обеих команд.

«Динамо-Брест»

Команда занимает 4 место с 48 очками. Лучший бомбардир – Егор Корцов с 12 голами. В последних 5 матчах «Динамо-Брест» забила 5 голов и пропустила 6. Домашняя форма остаeтся стабильной – команда не проигрывает в 7 последних матчах на своeм поле. Однако оборона пропускала в 5 из 7 последних матчей, что говорит о возможных проблемах при встрече с сильным соперником.

«Динамо Минск»

Гости находятся на 2 месте с 59 очками и демонстрируют высокий уровень игры. Лучший бомбардир – Карэн Варданян с 10 голами. «Динамо Минск» не проигрывает 9 матчей подряд и забивает в среднем 1.4 гола за игру при минимальном количестве пропущенных – 0.4 в среднем за последние 5 игр. Команда стабильно реализует моменты и использует слабости обороны соперника.

Факты о командах:

«Динамо-Брест»

Не проигрывает в 7 последних домашних матчах

Средняя результативность: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)

Пропуск в 5 из 7 последних матчей

Ограниченная результативность в атаке

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Средняя результативность: 1.4 забито, 0.4 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах против «Динамо-Брест»

Сильная оборона и высокая стабильность

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Динамо Минск»

Учитывая статистику личных встреч и текущую форму команд, «Динамо Минск» имеет явное преимущество. Вероятно, гости сохранят беспроигрышную серию и смогут реализовать атакующие моменты, несмотря на сопротивление «Динамо-Брест» на домашнем поле. Можно ожидать результативный матч с преимуществом «Динамо Минск» в забитых голах.

