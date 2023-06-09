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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Динамо-Брест
Динамо Мн - Динамо-Брест: обзор матча 09 июня 2023
Динамо Мн
09.06.2023, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Динамо-Брест
12'
А. Быков
24'
В. Морозов
78'
А. Сачивко
82'
Р. Бегунов
86'
К. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Динамо-Брест
90'
Замена
Н. Люкевич
️️️️
М. Гордейчук
86'
ГОЛ! 4:1!
К. Сидоренко
Пас отдал
А. Концедайлов
ГОЛ! 4:0!
Р. Бегунов
Пас отдал
О. Никифоренко
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Сачивко
Пас отдал
А. Рылач
78'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
В. Морозов
78'
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Хващинский
69'
60'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
К. Цепенков
Замена
Н. Демченко
️️️️
А. Путило
56'
Замена
О. Евдокимов
️️️️
П. Седько
56'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
53'
46'
Замена
Н. Бурак
️️️️
С. Кисляк
46'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
В. Щербо
46'
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Шемрук
ГОЛ! 2:0!
В. Морозов
Пас отдал
А. Рылач
24'
20'
Желтая карточка
А. Литвяков
19'
Желтая карточка
А. Япрынцев
ГОЛ! 1:0!
А. Быков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
29
Илья Дубинец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
8
Арсений Концедайлов
АП
88
Никита Люкевич
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
4-2-2-2
26
Шпаковский
99
Ориньо
66
Политевич
67
Бегунов
20
Сачивко
14
Путило
7
Быков
26
Седько
2
Рылач
9
Морозов
10
Хващинский
3-3-2-1
16
Садовский
55
Литвяков
44
Япрынцев
3
Зинович
44
Тимонюк
15
Кисляк
2
Шемрук
62
Гордейчук
23
Олехнович
37
Цепенков
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
26
Седько
15
Евдокимов
15
Евдокимов
26
Седько
14
Путило
8
Демченко
8
Демченко
14
Путило
9
Морозов
82
Никифоренко
82
Никифоренко
9
Морозов
10
Хващинский
7
Бакич
7
Бакич
10
Хващинский
15
Кисляк
42
Бурак
42
Бурак
15
Кисляк
2
Шемрук
59
Колпачук
59
Колпачук
2
Шемрук
37
Цепенков
8
Концедайлов
8
Концедайлов
37
Цепенков
18
Щербо
63
Сидоренко
63
Сидоренко
18
Щербо
62
Гордейчук
88
Люкевич
88
Люкевич
62
Гордейчук
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо-Брест
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
29
Илья Дубинец
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Михаил Козакевич
ВР
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
29
Илья Дубинец
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Козакевич
ВР
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Динамо Мн - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
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