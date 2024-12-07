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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Динамо Мн
Динамо-Брест - Динамо Мн: обзор матча 07 декабря 2024
Динамо-Брест
07.12.2024, суббота, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
69'
А. Селява
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Динамо Мн
Желтая карточка
S. Essono
90'
+5
Замена
М. Касараб
️️️️
А. Вакулич
90'
+2
Замена
S. Essono
️️️️
Э. Олехнович
90'
+2
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Е. Храленков
78'
Замена
И. Черняк
️️️️
Н. Бурак
78'
77'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
С. Политевич
72'
Желтая карточка
А. Сачивко
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Селява
66'
Замена
В. Хващинский
️️️️
Т. Мельниченко
58'
Желтая карточка
С. Политевич
56'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Д. Куликов
46'
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Подстрелов
46'
Замена
А. Селява
️️️️
Д. Окоро
36'
Желтая карточка
Д. Окоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
19
Педро Игор
ЛВ
3
Джозеф Окоро
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
26
Danila Kashtelyan
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-4-2-1
16
Козакевич
88
33
Рахманов
6
Храленков
23
Олехнович
62
Гордейчук
24
Вакулич
23
Турич
42
Бурак
24
Корцов
11
Барковский
4-2-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
66
Политевич
20
Сачивко
5
Рай
3
Окоро
25
Куликов
98
Подстрелов
8
Демченко
19
Игор
23
Мельниченко
23
Олехнович
87
87
23
Олехнович
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
6
Храленков
15
Орешкевич
15
Орешкевич
6
Храленков
42
Бурак
22
Черняк
22
Черняк
42
Бурак
66
Политевич
67
Бегунов
67
Бегунов
66
Политевич
3
Окоро
8
Селява
8
Селява
3
Окоро
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
25
Куликов
7
Адеола
7
Адеола
25
Куликов
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
91
Дмитрий Дударь
ВР
26
Danila Kashtelyan
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Главный тренер
Сергей Ковальчук
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
26
Danila Kashtelyan
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
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