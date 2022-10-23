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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Динамо-Брест
Динамо Мн - Динамо-Брест: обзор матча 23 октября 2022
Динамо Мн
23.10.2022, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Динамо-Брест
Замена
Р. Бегунов
️️️️
М. Козлов
88'
Желтая карточка
М. Козлов
86'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
С. Кисляк
85'
Желтая карточка
С. Кисляк
84'
65'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Шестюк
Замена
В. Ложкин
️️️️
З. Йосипович
65'
40'
Желтая карточка
А. Шестюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
11
Зоран Йосипович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
2-2-3-3
26
Шпаковский
99
Ориньо
20
Сачивко
47
Козлов
15
Кисляк
7
Быков
17
Бахар
19
Гречихо
11
Йосипович
3
Габриэл
80
Концевой
3-2-3-2
16
Козакевич
18
Щербо
5
Мирошников
24
Гарананга
99
Юдчиц
2
Шемрук
23
Олехнович
95
Иван
62
Гордейчук
37
Цепенков
9
Шестюк
47
Козлов
67
Бегунов
67
Бегунов
47
Козлов
11
Йосипович
25
Ложкин
25
Ложкин
11
Йосипович
15
Кисляк
8
Латыхов
8
Латыхов
15
Кисляк
9
Шестюк
69
Артемчук
69
Артемчук
9
Шестюк
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо-Брест
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
1
Егор Хаткевич
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча Динамо Мн - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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