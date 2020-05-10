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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Динамо Мн
Динамо-Брест - Динамо Мн: обзор матча 10 мая 2020
Динамо-Брест
10.05.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мн
5'
К. Бручич (АГ)
51'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Динамо Мн
Замена
M. Vitus
️️️️
A. Milevsky
87'
Желтая карточка
А. Нойок
84'
73'
Замена
M. Pavlovski
️️️️
М. Козлов
71'
Желтая карточка
Д. Динга
67'
Желтая карточка
М. Козлов
65'
Замена
И. Бахар
️️️️
D.
Замена
В. Садовский
️️️️
Д. Лаптев
57'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лаптев
Пас отдал
Р. Юзепчук
51'
Желтая карточка
А. Быков
43'
33'
Желтая карточка
В. Климович
Желтая карточка
О. Веретило
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Бручич
Пас отдал
А. Нойок
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Артем Быков
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
0
Danilo
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Динамо Мн
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
4-2-4
1
Игнатович
20
Веретило
22
Павловец
15
Кики
77
Юзепчук
7
Быков
55
Нойок
0
62
Гордейчук
10
Лаптев
88
Савицкий
3-3-3-1
25
Руденок
0
4
0
2
Бручич
47
Козлов
6
Динга
23
Олехнович
9
Шикавка
0
17
Климович
0
0
0
0
10
Лаптев
90
Садовский
90
Садовский
10
Лаптев
0
17
Бахар
17
Бахар
0
47
Козлов
88
88
47
Козлов
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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