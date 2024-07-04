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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Динамо-Брест
Динамо Мн - Динамо-Брест: обзор матча 04 июля 2024
Динамо Мн
04.07.2024, четверг, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
17'
П. Седько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Динамо-Брест
77'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Г. Барковский
Замена
В. Хващинский
️️️️
Т. Мельниченко
76'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Н. Демченко
76'
70'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Э. Олехнович
69'
Желтая карточка
Д. Муссинга
Желтая карточка
А. Селява
65'
Замена
А. Сачивко
️️️️
Д. Подстрелов
60'
Замена
А. Быков
️️️️
И. Школик
60'
59'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
Я. Орешкевич
59'
Замена
Н. Бурак
️️️️
А. Оладойе
Замена
Р. Адеола
️️️️
П. Седько
24'
Желтая карточка
А. Гаврилович
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Седько
Пас отдал
И. Школик
17'
13'
Желтая карточка
Я. Орешкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Динамо-Брест
59
Илья Колпачук
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-1-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
20
Школик
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
3-3-1-2-1
16
Козакевич
2
Муссинга
33
Рахманов
15
Касараб
6
Храленков
4
Оладойе
23
Лях
23
Олехнович
24
Корцов
15
Орешкевич
11
Барковский
98
Подстрелов
20
Сачивко
20
Сачивко
98
Подстрелов
20
Школик
7
Быков
7
Быков
20
Школик
8
Демченко
10
Жердев
10
Жердев
8
Демченко
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
23
Олехнович
15
Кисляк
15
Кисляк
23
Олехнович
11
Барковский
21
Ковалевич
21
Ковалевич
11
Барковский
15
Орешкевич
62
Гордейчук
62
Гордейчук
15
Орешкевич
4
Оладойе
42
Бурак
42
Бурак
4
Оладойе
Остались в запасе
Динамо Мн
Динамо-Брест
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
59
Илья Колпачук
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
Остались в запасе
59
Илья Колпачук
ЦЗ
17
Матвей Дуксо
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Динамо Мн - Динамо-Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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