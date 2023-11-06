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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Динамо Мн
Динамо-Брест - Динамо Мн: обзор матча 06 ноября 2023
Динамо-Брест
06.11.2023, понедельник, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
61'
Д. Бага
7'
Д. Зорин
52'
П. Седько
69'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Динамо Мн
Замена
A. Fisyuk
️️️️
Э. Олехнович
88'
88'
Замена
А. Вакулич
️️️️
И. Бахар
Замена
I. Yurkevich
️️️️
С. Кисляк
84'
79'
Желтая карточка
А. Селява
79'
Замена
Г. Жердев
️️️️
П. Седько
Замена
Н. Бурак
️️️️
Д. Ковалевич
77'
77'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Бакич
69'
ГОЛ! 1:3!
И. Бахар
Пас отдал
А. Путило
65'
Замена
А. Путило
️️️️
А. Быков
ГОЛ! 1:2!
Д. Бага
Пас отдал
М. Гордейчук
61'
Замена
️️️️
Е. Юдчиц
61'
52'
ГОЛ! 0:2!
П. Седько
Пас отдал
А. Быков
42'
Желтая карточка
Д. Бакич
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зорин
Пас отдал
А. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
98
Alexander Fisyuk
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-5
35
Третяк
77
Богданович
55
Литвяков
59
Колпачук
99
Юдчиц
15
Кисляк
62
Гордейчук
24
Корцов
21
Ковалевич
25
Бага
23
Олехнович
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
67
Бегунов
99
Ориньо
8
Селява
7
Быков
17
Бахар
28
Зорин
26
Седько
7
Бакич
15
Кисляк
37
37
15
Кисляк
23
Олехнович
98
98
23
Олехнович
21
Ковалевич
42
Бурак
42
Бурак
21
Ковалевич
7
Быков
14
Путило
14
Путило
7
Быков
17
Бахар
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Бахар
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
7
Бакич
9
Морозов
9
Морозов
7
Бакич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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