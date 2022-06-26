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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Динамо Мн
Динамо-Брест - Динамо Мн: обзор матча 26 июня 2022
Динамо-Брест
26.06.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
90+1'
В. Ясюкевич
10'
А. Быков
78'
А. Путило
88'
В. Ложкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Динамо Мн
ГОЛ! 1:3!
В. Ясюкевич
Пас отдал
Е. Юдчиц
90'
+1
Желтая карточка
М. Гарананга
88'
88'
ГОЛ! 0:3!
В. Ложкин
Замена
А. Булычев
️️️️
А. Шемрук
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Путило
Пас отдал
В. Ложкин
Замена
В. Сугак
️️️️
Д. Павлов
74'
70'
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Гречихо
68'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Д. Латыхов
60'
Замена
Ориньо
️️️️
С. Кисляк
Желтая карточка
В. Кривицкий
58'
45'
+5
Желтая карточка
А. Быков
Желтая карточка
И. Колпачук
45'
+5
23'
Замена
️️️️
Виллиам
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Быков
Пас отдал
Р. Бегунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
Динамо Мн
47
Михаил Козлов
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
3-2-5
32
Ясюкевич
18
Щербо
59
Колпачук
24
Гарананга
99
Юдчиц
2
Шемрук
37
Цепенков
91
Козел
90
Павлов
16
Козакевич
3-1-5-1
1
Хаткевич
67
Бегунов
23
Наумов
5
Виллиам
15
Кисляк
19
Гречихо
14
Путило
17
Бахар
24
Вакулич
7
Быков
8
Латыхов
90
Павлов
24
Сугак
24
Сугак
90
Павлов
2
Шемрук
27
Булычев
27
Булычев
2
Шемрук
19
Гречихо
47
Козлов
47
Козлов
19
Гречихо
8
Латыхов
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Латыхов
15
Кисляк
99
Ориньо
99
Ориньо
15
Кисляк
Остались в запасе
Динамо-Брест
Динамо Мн
93
Вадим Милютин
ЦЗ
30
Родион Сямук
ВР
20
Максим Ковальчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
8
Никита Демченко
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
30
Родион Сямук
ВР
20
Максим Ковальчук
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Демченко
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо-Брест - Динамо Мн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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