Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

08 ноября 2025 12:03
Витебск - Торпедо-БелАЗ
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
1X (Витебск не проиграет)
Сделать ставку

9 ноября на стадионе ЦСК «Витебский» пройдет матч 28-го тура чемпионата Беларуси, в котором местный «Витебск» примет «Торпедо-БелАЗ». Для хозяев это шанс укрепить позиции в середине таблицы, а гости пытаются остановить серию неудач и вернуть уверенность в концовке сезона.

«Витебск»

Команда из Витебска проводит стабильный сезон, занимая 11-е место с 30 очками. В последнем туре «Витебск» уверенно обыграл «Сморгонь» (2:0), продемонстрировав надeжную оборону и уверенность в завершающей стадии. Главной опорой атаки остаeтся Александр Ксенофонтов, забивший 6 мячей. За последние пять матчей команда отметилась пятью голами и пропустила всего три, что подтверждает сбалансированность между линиями. Особенно крепко «Витебск» играет дома, где часто выигрывает минимально, не позволяя соперникам создавать много моментов.

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино переживает кризис: после уверенного старта сезона последовала серия из трeх поражений подряд – от «БАТЭ» (0:1), «Гомеля» (0:1) и «Минска» (0:1). Несмотря на временные трудности, «Торпедо» сохраняет шестое место с 44 очками. Павел Седько остаeтся главным оружием атаки – 10 голов в 27 матчах. Однако эффективность в атаке заметно снизилась: всего четыре забитых мяча за последние пять туров. Слабое звено – оборона, которая пропускает в семи матчах подряд, и именно это мешает команде удерживать результат.

Факты о командах

«Витебск»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей

  • Средние показатели: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

  • Две победы подряд дома

«Торпедо-БелАЗ»

  • Три поражения подряд
  • Средние показатели: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Лучшая линия атаки по забитым голам в середине сезона, но спад в ноябре

Личные встречи
14% (4)
18% (5)
68% (19)
19
Забитых мячей
36
0.68
В среднем за матч
1.29
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
1 : 1
09.11.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
22.06.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
02.11.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
0 : 1
14.06.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
18.10.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Витебск
0 : 1
17.06.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Витебск
0 : 1
02.08.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
03.04.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Витебск
2 : 3
28.11.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
28.06.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 0
27.10.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.06.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.09.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Витебск
2 : 0
21.05.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
19.08.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
1 : 1
21.04.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
09.09.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
0 : 1
08.05.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Витебск
0 : 0
31.10.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
27.06.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Витебск
0 : 1
05.11.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
12.06.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
1 : 1
06.04.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Витебск
0 : 1
18.09.2010
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
31.07.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Витебск
0 : 2
11.05.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
02.08.2009
Витебск
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Витебск
0 : 1
04.04.2009
Торпедо-БелАЗ
Показать все

Прогноз на матч «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»

Форма команд говорит в пользу хозяев. «Витебск» выглядит собранно, особенно дома, и умеет использовать ошибки соперника. «Торпедо-БелАЗ» же демонстрирует спад и с трудом создаeт моменты, при этом регулярно допускает ошибки в обороне. Ожидается равный матч с минимальным количеством голов. Хозяева, находящиеся на эмоциональном подъeме, имеют шансы не проиграть и зацепиться за очки.

Рекомендованные ставки

  • 1X (Витебск не проиграет) – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.65
1X (Витебск не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Витебск
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 