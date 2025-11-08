9 ноября на стадионе ЦСК «Витебский» пройдет матч 28-го тура чемпионата Беларуси, в котором местный «Витебск» примет «Торпедо-БелАЗ». Для хозяев это шанс укрепить позиции в середине таблицы, а гости пытаются остановить серию неудач и вернуть уверенность в концовке сезона.

«Витебск»

Команда из Витебска проводит стабильный сезон, занимая 11-е место с 30 очками. В последнем туре «Витебск» уверенно обыграл «Сморгонь» (2:0), продемонстрировав надeжную оборону и уверенность в завершающей стадии. Главной опорой атаки остаeтся Александр Ксенофонтов, забивший 6 мячей. За последние пять матчей команда отметилась пятью голами и пропустила всего три, что подтверждает сбалансированность между линиями. Особенно крепко «Витебск» играет дома, где часто выигрывает минимально, не позволяя соперникам создавать много моментов.

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино переживает кризис: после уверенного старта сезона последовала серия из трeх поражений подряд – от «БАТЭ» (0:1), «Гомеля» (0:1) и «Минска» (0:1). Несмотря на временные трудности, «Торпедо» сохраняет шестое место с 44 очками. Павел Седько остаeтся главным оружием атаки – 10 голов в 27 матчах. Однако эффективность в атаке заметно снизилась: всего четыре забитых мяча за последние пять туров. Слабое звено – оборона, которая пропускает в семи матчах подряд, и именно это мешает команде удерживать результат.

Факты о командах

«Витебск»

Победа в 2 из 3 последних матчей

Средние показатели: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Две победы подряд дома

«Торпедо-БелАЗ»

Три поражения подряд

Средние показатели: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах

Лучшая линия атаки по забитым голам в середине сезона, но спад в ноябре

Прогноз на матч «Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»

Форма команд говорит в пользу хозяев. «Витебск» выглядит собранно, особенно дома, и умеет использовать ошибки соперника. «Торпедо-БелАЗ» же демонстрирует спад и с трудом создаeт моменты, при этом регулярно допускает ошибки в обороне. Ожидается равный матч с минимальным количеством голов. Хозяева, находящиеся на эмоциональном подъeме, имеют шансы не проиграть и зацепиться за очки.

Рекомендованные ставки