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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Торпедо-БелАЗ
Витебск - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 17 июня 2022
Витебск
17.06.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
41'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Торпедо-БелАЗ
87'
Замена
А. Хачатурян
️️️️
Е. Шевченко
Замена
А. Матвеенко
️️️️
Г. Рассадкин
75'
Замена
Н. Баранок
️️️️
А. Лебедев
74'
73'
Желтая карточка
Д. Дударь
63'
Желтая карточка
А. Макаров
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Я. Скибский
61'
56'
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Горбачик
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Горбачик
Пас отдал
И. Бурко
Желтая карточка
Ж. Сезар
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
20
Липе Велозо
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
14
Захар Червяков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
1
Владимир Бушма
ВР
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Гущенко
20
Веретило
5
Лебедев
6
Сезар
4
Скитов
6
Сакович
22
Скибский
5
Волков
80
Ксенофонтов
88
Рассадкин
9
Теверов
2-1-3-2-2
91
Дударь
19
Устинов
5
Бурко
6
Мякиш
6
Премудров
27
Березкин
21
Макаров
20
Велозо
30
Побудей
33
Горбачик
21
Шевченко
5
Лебедев
3
Баранок
3
Баранок
5
Лебедев
88
Рассадкин
11
Матвеенко
11
Матвеенко
88
Рассадкин
22
Скибский
7
Лисовский
7
Лисовский
22
Скибский
33
Горбачик
17
Ковалев
17
Ковалев
33
Горбачик
21
Шевченко
35
Хачатурян
35
Хачатурян
21
Шевченко
Остались в запасе
Витебск
Торпедо-БелАЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
20
Евгений Краснов
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Чернухин
11
Алексей Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ВР
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
20
Евгений Краснов
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ВР
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
Главный тренер
Евгений Чернухин
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Витебск - Торпедо-БелАЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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