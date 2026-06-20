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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Торпедо-БелАЗ
Белшина - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 20 июня 2026
Белшина
20.06.2026, суббота, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Белшина - Торпедо-БелАЗ
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
1058
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