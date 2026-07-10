Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Барановичи» и «Торпедо-БелАЗ» пройдет 11 июля 2026 года в Барановичах. Хозяева находятся в нижней части таблицы на 12-м месте с 13 очками, не могут выиграть в трех последних матчах и пропускают в восьми последних. Гости расположились на пятой строчке с 23 очками, имеют более надежную оборону и стабильную атаку. Сможет ли «Барановичи» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту, или «Торпедо-БелАЗ» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Барановичи» подходят к игре с нестабильной статистикой: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в трех последних матчах и пропускает в восьми последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Однако хозяева умеют забивать, что подтверждают ничьи с «Белшиной» (1:1) и «Славией Мозырь» (1:1), а также победа над «Минском» (2:1). Домашняя поддержка может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Торпедо-БелАЗ», барановичам будет сложно добиться положительного результата, особенно учитывая разницу в классе и историю личных встреч.

«Торпедо-БелАЗ» подходит к игре с более сбалансированными показателями: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно обыграла БАТЭ (3:0) и «Белшину» (2:0) в предыдущих турах, но неожиданно уступила «Ислочи» (0:2) в прошлом матче, что может стать дополнительной мотивацией для жодинцев. Лучший бомбардир Артем Быков забил пять голов в 13 матчах, и его результативность остается важным козырем хозяев. В очных встречах «Торпедо-БелАЗ» имеет подавляющее преимущество, включая разгромную победу 7:1 в Кубке Беларуси 2019 года, что дает гостям серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в классе и текущей форме, тогда как «Барановичи» уступают в стабильности и регулярно пропускают. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо-БелАЗ».

Форма и история личных встреч

«Барановичи» не могут выиграть в трех последних матчах и пропускают в восьми, тогда как «Торпедо-БелАЗ» имеет более надежную оборону и стабильную атаку. В очных встречах «Торпедо-БелАЗ» имеет подавляющее преимущество, включая разгромную победу 7:1 в Кубке Беларуси, что дает гостям серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

Прогноз на победителя

«Торпедо-БелАЗ» имеет преимущество в классе и истории личных встреч, тогда как «Барановичи» переживают кризис и не могут найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Торпедо-БелАЗ» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1,87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Барановичи» и «Торпедо-БелАЗ» состоится 11 июля 2026 года в Барановичах и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».