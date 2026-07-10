Матч 1 тура Первой лиги России между «Волга Ульяновск» и «Енисей» пройдет 11 июля 2026 года в Ульяновске. Хозяева подходят к старту сезона в нелучшей форме – они не могут выиграть в четырех последних матчах и имеют проблемы в обороне, пропуская в трех последних. Гости, напротив, провели уверенные товарищеские встречи и демонстрируют надежную оборону – всего два пропущенных в пяти последних матчах. Сможет ли «Волга Ульяновск» прервать свою безвыигрышную серию и дать бой фавориту, или «Енисей» уверенно стартует в новом сезоне и наберет первые три очка?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в трех последних, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В товарищеских матчах ульяновцы показали нестабильные результаты, уступив «Торпедо» (0:1) и сыграв вничью со «Спартаком Кострома» (1:1). В очных встречах с «Енисеем» у хозяев также нет преимущества – за последние четыре матча они одержали одну победу при двух поражениях и одной ничьей, что создает дополнительное психологическое давление.

«Енисей» подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда провела уверенные товарищеские встречи, разгромив «Зенит-2» (4:1) и сыграв вничью с «Андижаном» (1:1), а также не пропустив в матчах с «Гомелем» и «Минском». Оборона красноярцев выглядит надежной, а атака достаточно эффективна, чтобы создавать моменты. В очных встречах с «Волгой» «Енисей» имеет преимущество, включая разгромную победу 4:2 в последнем официальном матче, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Енисей» имеет преимущество в обороне и лучшую текущую форму, а также успешную историю личных встреч. «Волга Ульяновск» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Енисея» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Енисея».

Форма и история личных встреч

«Волга Ульяновск» не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в трех последних, тогда как «Енисей» имеет надежную оборону и преимущество в очных встречах, включая победу 4:2 в последнем официальном матче. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

«Енисей» имеет более организованную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Волга Ульяновск» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Енисея» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Енисея» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Волга Ульяновск» и «Енисей» состоится 11 июля 2026 года в Ульяновске и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.