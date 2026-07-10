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«Волга Ульяновск» – «Енисей»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

10 июля 2026 9:20
Волга - Енисей
11 июл. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Енисея»
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Волга Ульяновск» и «Енисей» пройдет 11 июля 2026 года в Ульяновске. Хозяева подходят к старту сезона в нелучшей форме – они не могут выиграть в четырех последних матчах и имеют проблемы в обороне, пропуская в трех последних. Гости, напротив, провели уверенные товарищеские встречи и демонстрируют надежную оборону – всего два пропущенных в пяти последних матчах. Сможет ли «Волга Ульяновск» прервать свою безвыигрышную серию и дать бой фавориту, или «Енисей» уверенно стартует в новом сезоне и наберет первые три очка?

Кто победит в матче

«Волга Ульяновск» подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в трех последних, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В товарищеских матчах ульяновцы показали нестабильные результаты, уступив «Торпедо» (0:1) и сыграв вничью со «Спартаком Кострома» (1:1). В очных встречах с «Енисеем» у хозяев также нет преимущества – за последние четыре матча они одержали одну победу при двух поражениях и одной ничьей, что создает дополнительное психологическое давление.

«Енисей» подходит к игре с более сбалансированными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда провела уверенные товарищеские встречи, разгромив «Зенит-2» (4:1) и сыграв вничью с «Андижаном» (1:1), а также не пропустив в матчах с «Гомелем» и «Минском». Оборона красноярцев выглядит надежной, а атака достаточно эффективна, чтобы создавать моменты. В очных встречах с «Волгой» «Енисей» имеет преимущество, включая разгромную победу 4:2 в последнем официальном матче, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Итоговый вывод: «Енисей» имеет преимущество в обороне и лучшую текущую форму, а также успешную историю личных встреч. «Волга Ульяновск» не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Енисея» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Енисея».

Форма и история личных встреч

«Волга Ульяновск» не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в трех последних, тогда как «Енисей» имеет надежную оборону и преимущество в очных встречах, включая победу 4:2 в последнем официальном матче. Это дает гостям серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
0% (0)
60% (3)
40% (2)
5
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.6
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
11.07.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Енисей
1 : 1
01.03.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Волга
2 : 4
11.10.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
0 : 0
03.06.2023
Волга
Россия. Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 1
16.07.2022
Енисей

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
21
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
7
Андреа Чуканов
АП
81
Родион Печура
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
9
Марат Тлехугов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
92
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
49
Оливье Кенфак
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бабурин
30
Хабибуллин
99
Костин
4
Ибрагимов
5
Степанов
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
2-1-3-4
1
Опарин
55
Богатырев
33
Масловский
21
Иванов
9
Тлехугов
81
Печура
25
Шершов
11
Хашкулов
8
Канаплин
7
Чуканов
18
Надольский
77
Багателия
17
Гершун
17
Гершун
77
Багателия
7
Никитин
8
Рахманов
8
Рахманов
7
Никитин
99
Костин
39
Степанов
39
Степанов
99
Костин
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
25
Шершов
22
Гюрджан
22
Гюрджан
25
Шершов
18
Надольский
77
Огиенко
77
Огиенко
18
Надольский
9
Тлехугов
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Тлехугов
11
Хашкулов
49
Кенфак
49
Кенфак
11
Хашкулов
21
Иванов
75
Окладников
75
Окладников
21
Иванов
Остались в запасе
Волга
Енисей
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
92
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Главный тренер
Михаил Белов
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
92
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
10
Азер Алиев
ПП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Сергей Ташуев

Прогноз на победителя

«Енисей» имеет более организованную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Волга Ульяновск» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Енисея» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Енисея» с коэффициентом 2,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Волга Ульяновск» и «Енисей» состоится 11 июля 2026 года в Ульяновске и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Волга Ульяновск» – «Енисей»: смотреть онлайн

2.90
Победа «Енисея»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Енисей Волга
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