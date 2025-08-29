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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Волга
Владислав Яковлев
€ 275 тыс
Владислав Яковлев
Волга
14 февраля 2002 (24)
#14 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
2025.08.29 17:31
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
ЦСКА объявил об уходе трех игроков в аренду
2025.02.21 21:21
Три игрока ЦСКА пропускают кубковый матч с «Краснодаром» из-за травм
2024.09.18 20:20
Форвард ЦСКА пройдет просмотр в «Динамо» Мх
2024.07.06 18:19
1
«Химки» расстались с форвардом, арендованным у ЦСКА
2024.06.11 08:58
«Химки» хотят выкупить игроков ЦСКА и «Локомотива»
2024.01.10 19:30
1
ЦСКА объявил об уходе 21-летнего форварда в «Химки»
2023.07.26 13:54
1
ЦСКА назвал «Химкам» цену на Яковлева
2023.07.13 09:09
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В «Пари НН» подтвердили трансфер форварда ЦСКА
2023.01.07 18:59
ЦСКА продвинулся в переговорах по экс-защитнику «Спартака». В сделку могут включить Яковлева
2022.12.27 12:45
9
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ЦСКА продлил контракт с Яковлевым. Он в клубе с шести лет
2022.06.08 15:45
1
Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе не переживешь тренировку»
2022.02.15 23:34
4
Нападающий ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в игре с «Копенгагеном»
2021.07.06 08:43
2
«Тамбов» договорился о бесплатной аренде Яковлева и Аванесяна из ЦСКА
2021.02.19 18:34
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