Владислав Яковлев - статистика
#46 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 56'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|73' - 90'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|72' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|77' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|46' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)