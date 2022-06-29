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    Владислав Яковлев - статистика

    #46 | Нападающий
    Имя Владислав
    Фамилия Яковлев
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 2002 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 56' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 73' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 72' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 77' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 46' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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