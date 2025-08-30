Введите ваш ник на сайте
Россия. PARI Первая лига
Волга - Арсенал
Волга - Арсенал: онлайн-трансляция 30 августа 2025
Волга
30.08.2025, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Арсенал
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волга - Арсенал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Волга
Арсенал
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
Вчера, 20:57
1
«Арсенал» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 8.80
Вчера, 20:39
«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 17:20
«Челябинск» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 13:50
9 августа, 13:50
«Челябинск» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.90
8 августа, 10:16
8 августа, 10:16
«Челябинск» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 13:50
«Челябинск» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.90
8 августа, 10:16
«Чайка» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025
2 августа, 18:20
2 августа, 18:20
«Чайка» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 8.00
1 августа, 08:26
1 августа, 08:26
«Волга» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2025
26 июля, 15:50
26 июля, 15:50
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
Вчера, 20:57
1
«Арсенал» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 8.80
Вчера, 20:39
«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
9 августа, 17:20
«Черноморец» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2025
3 августа, 17:50
3 августа, 17:50
«Черноморец» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 6.50
3 августа, 08:42
3 августа, 08:42
Больше новостей
Россия. PARI Первая лига
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
- : -
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
- : -
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
- : -
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
- : -
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
- : -
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Уфа
- : -
16.08.2025
Родина
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
- : -
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Арсенал
- : -
16.08.2025
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Чайка
- : -
16.08.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Спартак К
- : -
17.08.2025
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Волга
- : -
17.08.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нефтехимик
- : -
17.08.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
- : -
17.08.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
- : -
18.08.2025
Урал
Последние матчи
Волга
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Родина
1 : 1
09.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Чайка
1 : 1
02.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Челябинск
1 : 0
09.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Чайка
1 : 1
02.08.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Волга
1 : 2
26.07.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
19.07.2025
Ротор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга
5 : 2
14.06.2025
Кубань
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Родина
1 : 1
09.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
1 : 1
25.07.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 1
19.07.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 34 тур
Арсенал
0 : 0
24.05.2025
Балтика
