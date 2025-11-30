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  • «Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 15:50
Арсенал
30.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-2-3-2
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
27
Мирзов
90
Калмыков
3-4-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
65
Толстопятов
5
Мусалов
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Брнович
90
Калмыков
24
Азявин
24
Азявин
90
Калмыков
21
Раздорских
9
Липовой
9
Липовой
21
Раздорских
17
Горбунов
10
Богданец
10
Богданец
17
Горбунов
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
6
Родин
94
Кучугура
94
Кучугура
6
Родин
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
2
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимика», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Нефтехимик»

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Арсенал
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