Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
27
Мирзов
90
Калмыков
3-4-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
65
Толстопятов
5
Мусалов
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
14
Брнович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
14
Брнович
90
Калмыков
24
Азявин
24
Азявин
90
Калмыков
21
Раздорских
9
Липовой
9
Липовой
21
Раздорских
17
Горбунов
10
Богданец
10
Богданец
17
Горбунов
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
6
Родин
94
Кучугура
94
Кучугура
6
Родин
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
2
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимика», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Нефтехимик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»