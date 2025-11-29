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  • «Волга» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Волга» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 12:50
Волга
29.11.2025, суббота, 14:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Лео Кордейро
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Никита Морозов
АП
97
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
15
Кокоев
4
Ибрагимов
99
Костин
9
Фольмер
6
Умников
17
Гершун
8
Рахманов
28
Новиков
9
Каменщиков
4-2-3-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
44
Малькевич
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
37
Бондарев
14
Железнов
97
Воронов
8
Рахманов
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Рахманов
Уридия
60
Касьянов
60
Касьянов
Уридия
28
Новиков
22
Рахманов
22
Рахманов
28
Новиков
17
Гершун
48
Уридия
48
Уридия
17
Гершун
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
22
Кордейро
8
Аюпов
8
Аюпов
22
Кордейро
17
Карапузов
18
Морозов
18
Морозов
17
Карапузов
99
Акбашев
97
Ишков
97
Ишков
99
Акбашев
97
Воронов
20
Марков
20
Марков
97
Воронов
Остались в запасе
Волга
Урал
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Волга - Урал
1
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Урала», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Урал»

«Волга» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Волга
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