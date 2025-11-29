Составы команд
Волга
Волга
4-2-2-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
15
Кокоев
4
Ибрагимов
99
Костин
9
Фольмер
6
Умников
17
Гершун
8
Рахманов
28
Новиков
9
Каменщиков
4-2-3-1
57
Селихов
2
Бегич
53
Бардачев
16
Итало
44
Малькевич
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
37
Бондарев
14
Железнов
97
Воронов
8
Рахманов
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Рахманов
Уридия
60
Касьянов
60
Касьянов
Уридия
28
Новиков
22
Рахманов
22
Рахманов
28
Новиков
17
Гершун
48
Уридия
48
Уридия
17
Гершун
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
37
Бондарев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
37
Бондарев
22
Кордейро
8
Аюпов
8
Аюпов
22
Кордейро
17
Карапузов
18
Морозов
18
Морозов
17
Карапузов
99
Акбашев
97
Ишков
97
Ишков
99
Акбашев
97
Воронов
20
Марков
20
Марков
97
Воронов
Остались в запасе
Волга
Урал
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Волга - Урал
1
4
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Урала», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Урал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»