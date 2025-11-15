15.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-1-3-2-2
13
Матюша
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
13
Пузанов
9
Алиев
25
Ложкин
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
20
Ковалев
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
9
Фольмер
8
Рахманов
17
Гершун
9
Каменщиков
13
Матюша
1
Штепа
1
Штепа
13
Матюша
11
Николаев
5
Морозов
5
Морозов
11
Николаев
25
Ложкин
5
Крачковский
5
Крачковский
25
Ложкин
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
9
Алиев
11
Аликберов
11
Аликберов
9
Алиев
8
Рахманов
84
Гуца
84
Гуца
8
Рахманов
6
Умников
52
Пшенников
52
Пшенников
6
Умников
9
Каменщиков
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Каменщиков
17
Гершун
48
Уридия
48
Уридия
17
Гершун
20
Ковалев
28
Новиков
28
Новиков
20
Ковалев
Остались в запасе
Черноморец
Волга
96
Кирилл Помешкин
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
96
Кирилл Помешкин
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Черноморец - Волга
2
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Волги», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Волга»
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Источник: «Бомбардир»