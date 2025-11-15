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  • «Черноморец» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

«Черноморец» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

15 ноября 2025, 13:50
Черноморец
15.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Волга
28' С. Алиев 48' А. Антонов
45' К. Фольмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
31
Тимур Касимов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
11
Тимур Аликберов
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Матюша
81
Тоневицкий
59
Сыщенко
10
Зарыпбеков
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
13
Пузанов
9
Алиев
25
Ложкин
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
20
Ковалев
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
3
Красильниченко
10
Шагиахметов
6
Умников
9
Фольмер
8
Рахманов
17
Гершун
9
Каменщиков
13
Матюша
1
Штепа
1
Штепа
13
Матюша
11
Николаев
5
Морозов
5
Морозов
11
Николаев
25
Ложкин
5
Крачковский
5
Крачковский
25
Ложкин
10
Жигулев
48
Сутугин
48
Сутугин
10
Жигулев
9
Алиев
11
Аликберов
11
Аликберов
9
Алиев
8
Рахманов
84
Гуца
84
Гуца
8
Рахманов
6
Умников
52
Пшенников
52
Пшенников
6
Умников
9
Каменщиков
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Каменщиков
17
Гершун
48
Уридия
48
Уридия
17
Гершун
20
Ковалев
28
Новиков
28
Новиков
20
Ковалев
Остались в запасе
Черноморец
Волга
96
Кирилл Помешкин
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
96
Кирилл Помешкин
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Черноморец - Волга
2
4
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Волги», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 ноября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Волга»

«Черноморец» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Черноморец
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