«Арсенал» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

29 ноября 2025 9:49
Арсенал - Нефтехимик
30 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 2
Сделать ставку

В Туле встретятся соседи по турнирной таблице, находящиеся в хорошей форме и уверенно чувствующие себя в атаке. «Арсенал» стабильно набирает очки и забивает в каждом матче почти два месяца, тогда как «Нефтехимик» показывает мощную голевую серию и сохраняет высокую интенсивность впереди. Обе команды мотивированы бороться за верхнюю часть таблицы, поэтому игра обещает быть динамичной.

«Арсенал»

Тульский клуб демонстрирует уверенный отрезок – шесть матчей без поражений и стабильность в атаке: забивают в восьми турах подряд, а Калмыков снова в числе лидеров. «Арсенал» хорошо контролирует темп и минимизирует риски у своих ворот – пропускают лишь трижды за пять встреч. Домашняя статистика также на стороне команды: игровой рисунок предсказуем, но эффективен.

«Нефтехимик»

Гости входят в матч с мощной результативной серией – забивают в десяти играх подряд, а недавно оформили четыре гола на выезде. Однако оборона нестабильна: в последних пяти турах команда пропустила семь раз и допускает ошибки при позиционной защите. Тем не менее игра впереди компенсирует эти проблемы, особенно за счет Магомедова и хороших подключений полузащиты.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает 6 матчей
  • Забивает в 8 подряд
  • В среднем: 1.20 забито за 5 игр
  • В среднем: 0.60 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает дома «Нефтехимику» в 5 последних встречах

«Нефтехимик»

  • Не проигрывает 4 матча
  • Забивает в 10 подряд
  • В среднем: 1.60 забито за 5 игр
  • В среднем: 1.40 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 3 последних матчах против «Арсенала»

Личные встречи
44% (4)
33% (3)
22% (2)
11
Забитых мячей
9
1.22
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
29.09.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 2
16.11.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 5 тур
Арсенал
1 : 1
11.08.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
1 : 0
11.05.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 0
01.10.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 25 тур
Нефтехимик
1 : 0
02.04.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 1
11.09.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 3
23.03.2014
Арсенал
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
2 : 1
23.08.2013
Нефтехимик
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Нефтехимик»

Обе команды в хорошем тонусе и стабильно забивают. «Арсенал» сильнее в обороне и увереннее действует дома, но атакующий потенциал «Нефтехимика» способен создать давление в любой фазе матча. Учитывая форму нападающих, высокую частоту результативных матчей и уязвимость обороны гостей, оптимальным выбором выглядит ставка на голы.

Прогноз: тотал больше 2 – коэффициент 1.72

1.72
Тотал больше 2
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Арсенал
