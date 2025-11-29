В Туле встретятся соседи по турнирной таблице, находящиеся в хорошей форме и уверенно чувствующие себя в атаке. «Арсенал» стабильно набирает очки и забивает в каждом матче почти два месяца, тогда как «Нефтехимик» показывает мощную голевую серию и сохраняет высокую интенсивность впереди. Обе команды мотивированы бороться за верхнюю часть таблицы, поэтому игра обещает быть динамичной.

«Арсенал»

Тульский клуб демонстрирует уверенный отрезок – шесть матчей без поражений и стабильность в атаке: забивают в восьми турах подряд, а Калмыков снова в числе лидеров. «Арсенал» хорошо контролирует темп и минимизирует риски у своих ворот – пропускают лишь трижды за пять встреч. Домашняя статистика также на стороне команды: игровой рисунок предсказуем, но эффективен.

«Нефтехимик»

Гости входят в матч с мощной результативной серией – забивают в десяти играх подряд, а недавно оформили четыре гола на выезде. Однако оборона нестабильна: в последних пяти турах команда пропустила семь раз и допускает ошибки при позиционной защите. Тем не менее игра впереди компенсирует эти проблемы, особенно за счет Магомедова и хороших подключений полузащиты.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает 6 матчей

Забивает в 8 подряд

В среднем: 1.20 забито за 5 игр

В среднем: 0.60 пропущено за 5 игр

Не проигрывает дома «Нефтехимику» в 5 последних встречах

«Нефтехимик»

Не проигрывает 4 матча

Забивает в 10 подряд

В среднем: 1.60 забито за 5 игр

В среднем: 1.40 пропущено за 5 игр

Забивает в 3 последних матчах против «Арсенала»

Прогноз на матч «Арсенал» – «Нефтехимик»

Обе команды в хорошем тонусе и стабильно забивают. «Арсенал» сильнее в обороне и увереннее действует дома, но атакующий потенциал «Нефтехимика» способен создать давление в любой фазе матча. Учитывая форму нападающих, высокую частоту результативных матчей и уязвимость обороны гостей, оптимальным выбором выглядит ставка на голы.

Прогноз: тотал больше 2 – коэффициент 1.72