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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Нефтехимик
Арсенал - Нефтехимик: обзор матча 11 сентября 2022
Арсенал
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
28'
С. Ткачев
77'
К. Панченко
74'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Нефтехимик
88'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Померко
️️️️
А. Григорян
86'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
М. Кайнов
86'
ГОЛ! 2:1!
К. Панченко
77'
75'
Замена
И. Школик
️️️️
М. Лайкин
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Уридия
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Ткачев
71'
64'
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Хабибов
️️️️
К. Алиев
61'
31'
Желтая карточка
В. Галиулин
30'
Желтая карточка
В. Москвичев
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
13
Данила Янов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Коченков
77
Насыров
88
Григалава
5
Сериков
27
Мануйлов
13
Кайнов
11
Ткачев
70
Григорян
48
Луценко
10
Алиев
8
Панченко
4-2-2-2
96
Обухов
21
Бердников
12
Ширяев
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
83
Лайкин
2
Хубаев
21
Галиулин
25
Уридия
14
Барсов
70
Григорян
20
Померко
20
Померко
70
Григорян
13
Кайнов
22
Бакалюк
22
Бакалюк
13
Кайнов
10
Алиев
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Алиев
11
Ткачев
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Ткачев
83
Лайкин
20
Школик
20
Школик
83
Лайкин
14
Барсов
11
Терехов
11
Терехов
14
Барсов
21
Галиулин
10
Янушковский
10
Янушковский
21
Галиулин
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
13
Данила Янов
АП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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