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Гиа Григалава
Гиа Григалава
Завершил карьеру
5 августа 1989 (37), Кутаиси
#88 | Защитник
188 см | 85 кг
Грузия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Григалавы
2022.06.27 19:32
Тульский «Арсенал» хочет вернуть Григалаву
2022.06.14 17:33
1
«Химки» объявили об уходе трех игроков
2022.06.03 14:20
Губерниев: «Григалава – быдлан, который позорит «Химки»
2022.05.27 19:48
8
В «Химках» прокомментировали наказание Лантратова и Григалавы
2022.05.27 15:39
1
КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом
2022.05.27 14:14
13
Григалава извинился перед болбоями, которых он обматерил во время матча «СКА-Хабаровск» – «Химки»
2022.05.26 19:35
2
КДК рассмотрит поведение Лантратова и Григалавы в матче со «СКА-Хабаровском»
2022.05.25 16:42
3
Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев
2022.05.25 15:51
4
Видео
Губерниев: «Игроки «Химок» повели себя как позорники. Григалава просто как быдло. Уголовка?»
2022.05.25 15:28
9
«Убери камеру, ублюдок». Григалава во время матча со «СКА-Хабаровском» обматерил болбоев
2022.05.25 14:35
4
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2022.05.01 16:03
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в старте «Химок» на матч против «Крыльев Советов»; Бейл, Зиньковский, Глушенков выйдут у гостей
2022.04.24 12:52
1
Фото
«Химки» подписали контракт с 32-летним Григалавой. Он был без клуба с лета
2022.02.22 19:24
3
Тульский «Арсенал» не стал продлевать контракт с Григалавой. Он играл за клуб с 2017-го
2021.07.29 10:31
1
Песьяков, Поярков, Байрамян – в старте «Ростова» на матч с «Арсеналом»; Григалава, Бурлак, Ломовицкий сыграют у туляков
2021.04.25 16:06
1
Василия Березуцкого дисквалифицировали на два матча Кубка России, Григалаву и Аджоева-младшего – на три
2021.04.13 17:55
5
Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену
2021.04.11 13:09
1
В РФС подтвердили конфликт после матча «Арсенал» – ЦСКА
2021.04.09 15:59
3
Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА
2021.04.09 07:42
12
Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»
2021.04.09 00:19
5
«Чемпионат»: два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы
2021.04.08 22:16
11
Рыков, Бикфалви, Погребняк выйдут с первых минут у «Урала»; Григалава, Рассказов, Ломовицкий – в основе «Арсенала»
2021.04.04 13:03
«РБ-Спорт»: Черевченко хочет видеть в «Химках» Григалаву, Мирзова и Джорджевича
2020.09.26 09:57
8
«СДЗД»: в тульском «Арсенале» выявлен случай заражения коронавирусом
2020.07.04 09:31
2
Григалава – о судействе: «Бывают матчи, когда до Дзюбы нельзя дотрагиваться»
2020.02.28 16:40
5
Денисов, Григалава, Ткачев – в старте «Арсенала» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Вилена, Берг сыграют у южан
2019.11.24 15:27
4
РПЛ. Защитник Григалава принес «Арсеналу» ничью в матче-открытии против «Динамо»
2019.07.12 21:54
30
Максименко, Бийол, Еременко, Торбинский – в сборной 27-го тура РПЛ по версии InStat
2019.05.06 12:34
8
Видео
Игроки «Арсенала» – Кокорину и Мамаеву: «Скоро увидимся на футбольном поле»
2018.12.14 20:11
3
1
2
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