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    В РФС подтвердили конфликт после матча «Арсенал» – ЦСКА

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу инцидента, который произошел после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении.

    По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей. Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.

    «В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд.

    Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки.

    Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС», – сказал Григорьянц.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14740

      derrik2000 41 минуту назад

      Не видел видео о том, чтто там было в подтрибунном помещении после этого матча, поэтому своего мнения об инциденте составить не могу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2948

      sobaka120982 1 час назад

      Обезьяны блин, давно ли они с гор спустились...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20456

      silver29 1 час назад

      Пожизненно отстранять эту мразь от футбола и возбудить уголовное дело по статье угроза причинения вреда здоровью.

      3
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      ...
      Рейтинг: +16783

      vladimir-7 > silver29 52 минуты назад

      Да это даже серьезная угроза жизни тренерам ЦСКА,
      необходимо возбуждать уголовное дело против этой банды
      и судить их по всей строгости уголовного кодекса России.

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