В РФС подтвердили конфликт после матча «Арсенал» – ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу инцидента, который произошел после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении.

По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей. Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд.

Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки.

Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС», – сказал Григорьянц.

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