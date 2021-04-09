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В РФС подтвердили конфликт после матча «Арсенал» – ЦСКА

9 апреля 2021, 15:59
3

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу инцидента, который произошел после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении.

По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей. Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд.

Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки.

Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС», – сказал Григорьянц.

Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»

Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Григалава Гиа Аджоев Гурам Григорьянц Артур
Комментарии (3)
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sobaka120982
1617975808
Обезьяны блин, давно ли они с гор спустились...
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derrik2000
1617977286
Не видел видео о том, чтто там было в подтрибунном помещении после этого матча, поэтому своего мнения об инциденте составить не могу.
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