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    Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА

    Спортивный юрист Артем Пацев в интервью «Чемпионату» рассказал, какое наказание грозит игрокам тульского «Арсенала» Гураму Аджоеву и Гиа Григалаве за предполагаемую атаку на тренеров ЦСКА.

    • Ранее сообщалось, что инцидент произошел после матча 1/4 финала Кубка России в подтрибунном помещении.
    • Источник утверждает, что вышеуказанные футболисты набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы.

    «Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

    За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трeх матчей до двух лет«, – заявил юрист.

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    Источник: «Чемпионат»

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