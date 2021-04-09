Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА

Спортивный юрист Артем Пацев в интервью «Чемпионату» рассказал, какое наказание грозит игрокам тульского «Арсенала» Гураму Аджоеву и Гиа Григалаве за предполагаемую атаку на тренеров ЦСКА.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел после матча 1/4 финала Кубка России в подтрибунном помещении.

Источник утверждает, что вышеуказанные футболисты набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы.

«Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трeх матчей до двух лет«, – заявил юрист.

Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»