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  • Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА

Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА

9 апреля 2021, 07:42
12

Спортивный юрист Артем Пацев в интервью «Чемпионату» рассказал, какое наказание грозит игрокам тульского «Арсенала» Гураму Аджоеву и Гиа Григалаве за предполагаемую атаку на тренеров ЦСКА.

  • Ранее сообщалось, что инцидент произошел после матча 1/4 финала Кубка России в подтрибунном помещении.
  • Источник утверждает, что вышеуказанные футболисты набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы.

«Если эпизод действительно имел место, то возможны и спортивные санкции по регламенту РФС, и возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося.

За попытку физического воздействия или само физическое воздействие (в зависимости от того, что было на самом деле, какие обстоятельства и прочее) возможен штраф и/или дисквалификация на срок от трeх матчей до двух лет«, – заявил юрист.

Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Арсенал ЦСКА Григалава Гиа Аджоев Гурам
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1617937951
Обезьяны из зоопарка в деле
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Fusballer
1617941142
Нужно отлучить от футбола этих дармоедов
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Niko
1617941177
Взыграла горячая кровь, надо построже наказать, что б прочим Гиям и гурамам было не повадно
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vladimir-7
1617948654
Если угрозы подтвердятся, то надо прилично оштрафовать и наказать дисквалификацией до конца сезона, а при повторении угроз, открыть уголовное дело.
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morgan59
1617949888
Два года дисквалификации и никто больше не будет прыгать.
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paracetamol
1617972275
Прессуют Арс пиар технологи. Кому-то, кто заказ сделал, не нужна Тула в РПЛ!
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gennadiy
1617975329
Мрази самые настоящие,просто мразь
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ALEX ML
1617982200
Мало.Надо пожизненно. Что бы другие дикари понимали, что будет
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kvm
1617983032
дать двушечку и на цепь посадить...
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zigbert
1618035185
Пример Широкова не дает покоя некоторым горячим головам. Наказывать за это надо.
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