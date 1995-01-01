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    «Чемпионат»: два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы

    После завершения матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА произошел конфликт в подтрибунном помещении.

    По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей.

    Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +360

      RUSARM 14 минут назад

      Больные люди!!! Палата номер шесть по ним плачет,а может и камера!!!

      0
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      Рейтинг: +20581

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Сверхтолерантный РФС уже на задних лапах или как?..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8486

      KOLBIS > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Со следующего тура все судьи теперь будут вставать перед тульской командой на одно колено)))

      0
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      Рейтинг: +2857

      Snek 29 минут назад

      Орки черножопые млять!

      8
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      Рейтинг: +894

      Радио1000шумеров 37 минут назад

      "Футболисты обещали проломить головы оппонентам". Да уж, после таких угроз на улице утырки собирали бы свои зубы с асфальта поломанными руками.

      1
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      Рейтинг: +4714

      Cleaner 40 минут назад

      Опять уголовное дело заменят на штраф в 50 тысяч рублей. Неужели нужно дождаться, когда кому то реально головы проломят.?..(

      3
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      Рейтинг: +3277

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Гиа и Гурам, их боялись даже армейцы.

      1
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      Рейтинг: +15152

      alarm 59 минут назад

      коренные туляки, мля. а ведь здравое зерно в одном высказывании вольфовича, всё же, есть. ну, кто помнит - тот поймёт. сам озвучивать не стану, а то припишут экстремизм ещё)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19744

      bset 1 час назад

      Главное помните, что у неадекватных людей нет национальности))

      7
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      Рейтинг: +2715

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Это так в Москве ведут себя кавказцы-хозяева Москвы. Странные люди, пока им дают возможность жить и работать ведут себя как последние хамы, как только им хвост прищимят:"Ой помогите, геноцид"!

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