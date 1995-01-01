«Чемпионат»: два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы

Больные люди!!! Палата номер шесть по ним плачет,а может и камера!!!
После завершения матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА произошел конфликт в подтрибунном помещении.
По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей.
Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.
- «Арсенал» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
- Гурам Аджоев – сын президента «Арсенала» Гурама Захаровича Аджоева.