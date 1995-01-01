«Чемпионат»: два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы

После завершения матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА произошел конфликт в подтрибунном помещении.

По информации «Чемпионата», игроки тульской команды Гурам Аджоев и Гиа Григалава набросились на тренеров москвичей.

Футболисты обещали проломить головы оппонентам, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать без рукоприкладства.