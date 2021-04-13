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Гурам Аджоев
Гурам Аджоев
Завершил карьеру
27 февраля 1995 (31)
#17 | Нападающий
185 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Василия Березуцкого дисквалифицировали на два матча Кубка России, Григалаву и Аджоева-младшего – на три
2021.04.13 17:55
5
В РФС подтвердили конфликт после матча «Арсенал» – ЦСКА
2021.04.09 15:59
3
Григалаве и Аджоеву-младшему грозит дисквалификация до двух лет за нападение на тренеров ЦСКА
2021.04.09 07:42
12
Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»
2021.04.09 00:19
5
«Чемпионат»: два игрока «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА, угрожая им проломить головы
2021.04.08 22:16
11
Джорджевич – об Аджоеве-младшем: «Спрашивал о правильном питании, а вечером ел «сникерс»
2019.08.21 07:51
8
Аджоев – о Джорджевиче: «Мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа»
2019.08.06 08:32
3
Фото
«Арсенал» выиграл все матчи сезона, когда на поле выходил Аджоев-младший
2019.04.26 09:46
11
Аджоев находится на просмотре у «Арсенала»
2016.01.15 11:01
3
Официально
Гурам Аджоев покидает пост спортивного директора «Динамо»
2015.07.01 19:13
162
«Спорт-Экспресс»: Гурам Аджоев будет отправлен в отставку
2015.07.01 13:11
142
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
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Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
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Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
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