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    Гурам Аджоев покидает пост спортивного директора «Динамо»

    Гурам Аджоев по собственному желанию покинул пост спортивного директора московского «Динамо», который он занимал с 18 июля 2013 года.

    – В сложившейся ситуации я посчитал правильным оставить свой пост по собственному желанию. Считаю, что за два года мы проделали большую работу , я сделал все, что мог, но теперь пришло время, когда селекцией в Динамо займется кто-то другой.

    Президент москвичей Борис Ротенберг в интервью официальному сайту клуба сказал, что клуб с пониманием отнесся к уходу Аджоева и отметил, что сейчас самое важное – сохранить командный дух и объединить футболистов одной целью, что позволит «Динамо» добиваться наивысших результатов.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    01.07.2015 19:13
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    Комментарии (163)
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    LionheaD
    1435820582
    банана банамама на хрен выперли Аджова Гурама!!!!
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    FanatSerj
    1435821881
    ну ну сам ушел, так и скажи, что очень вежливо попросили, а так бы от кормушки не оторвался бы.
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    Борисыч1
    1435822538
    Кобелев - один из кандидатов на замену Аджоеву Автор \"Советский спорт\", Fcdin. 01.07.2015 г. Футбольный клуб \"Динамо\" подтвердил уход Гурама Аджоева с поста спортивного директора клуба по собственному желанию. Одним из кандидатов на вакантную должность является Андрей Кобелев. Кобелев, бывший главным тренером \"Динамо\" с 2006 по 2010 годы, является креатурой Центрального Совета \"Динамо\".
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    Борисыч1
    1435822690
    Точилин дал согласие возглавить питерское Динамо Автор \"Р-Спорт\" 02.07.2015 г. Бывший футболист московского \"Динамо\" двукратный бронзовый призер чемпионата России Александр Точилин заявил агентству \"Р-Спорт\", что дал принципиальное согласие возглавить санкт-петербургское \"Динамо\". Петербургское \"Динамо\" выступало в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где в минувшем сезоне заняло последнее место и вылетело в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). По окончании сезона стало известно, что клуб в прежнем виде прекращает свое существование, вместо него будет образован новый клуб под юрисдикцией Санкт-петербургской и Ленинградской областной организации центрального совета \"Динамо\" с новым руководством и тренерским штабом. Вероятнее всего, петербургское \"Динамо\" станет фарм-клубом московского \"Динамо\". \"Была встреча с руководством клуба, договоренность есть, я дал принципиальное согласие (стать главным тренером \"Динамо\"). Пока это сделано в устной форме, поэтому преждевременно делать какие-то заявления, - сказал Точилин. - Создается совсем новый клуб, можно сказать, у него нет истории и он не имеет отношения к \"Динамо\", которое играло (в ФНЛ). Пока говорить о контракте рано, вопрос (о том, что стану главным тренером) начал обсуждаться на днях. В команде пока нет ни одного футболиста, в плане инфраструктуры тоже пока ничего нет, все создается\", - объяснил он. Точилин отметил, что пока неизвестно, какая задача будет стоять перед командой. \"Пока рано об этом говорить. Сначала надо выйти, провести тренировку и исходить из того, какая команда будет. Пока задача такая, чтобы команда начала функционировать. Надеемся, что мы соберемся в ближайшее время, как только будут решены все хозяйственные вопросы по организации клуба\", - добавил Точилин.
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    котлина брат
    1435824328
    Гурам протоптал для Черчесова тропу в Динамо,очень надеюсь,что и в обратном направлении тоже
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    Chilahim
    1435826555
    А под кого места освободили? Под Роттенберга среднего в тройку к Роттенбергу Старшему и Роттенбергу младшему? Или под Роттенбергу Святому Духу в троицу Роттенберг-Отец и Роттенберг-Сын?
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    забайкальский армеец
    1435836107
    Аджоева вежливо ушли.
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    Вакханалия
    1435838637
    ВТБшный пиарчик даже с новым спортивным директором выше 4-ого места не поднимется. Вперёд Спартак!
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    Metal Militia
    1435911290
    Мировой рекорд Гурама Аджоева и лучший его матч против московского \"Динамо\": ------------------------------------------------------------------------------------------- 52-ой Чемпионат СССР (2-ой тур) / 18-ое марта 1989-го года: «ДИНАМО» (Москва) — «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков) — 0:3 Москва. Крытый стадион Спорткомплекса \"Олимпийский\". 8 500 зрителей. \"Динамо\": Харин, Лосев (к), Скляров (Деркач, 46), Ерёменко (Дмитриев, 60), Сабитов, Поздняков, Буланов, Игорь Колыванов, Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Александр Бородюк. \"Металлист\": Кутепов, Колоколов, Щербак, Иван Панчишин, Яловский, Иванов, Гурам АДЖОЕВ, Ралюченко, Якубовский (к) (Меньшиков, 73), Тарасов, Баранов (Квасов, 87). 0:1 — Тарасов (38-ая мин.) 0:2 — Иванов (81-ая мин.) 0:3 — Меньшиков (87-ая мин.) Предупреждение: Лосев (78, срыв атаки). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18-го марта 1989-го года харьковский \"Металлист\" установил, пожалуй, рекорд мира! Выиграл с крупным счётом, да ещё и в гостях, у команды с 5-ю (!) Олимпийскими чемпионами в составе! Игроки \"Динамо\" Дмитрий Харин, Виктор Лосев, Игорь Скляров, Игорь Добровольский и Александр Бородюк - Олимпийские чемпионы 1988-го года в Сеуле!
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