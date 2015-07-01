Гурам Аджоев покидает пост спортивного директора «Динамо»



– В сложившейся ситуации я посчитал правильным оставить свой пост по собственному желанию. Считаю, что за два года мы проделали большую работу , я сделал все, что мог, но теперь пришло время, когда селекцией в Динамо займется кто-то другой.





Президент москвичей Борис Ротенберг в интервью официальному сайту клуба сказал, что клуб с пониманием отнесся к уходу Аджоева и отметил, что сейчас самое важное – сохранить командный дух и объединить футболистов одной целью, что позволит «Динамо» добиваться наивысших результатов.



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Президент москвичейв интервью официальному сайту клуба сказал, что клуб с пониманием отнесся к уходу Аджоева и отметил, что сейчас самое важное – сохранить командный дух и объединить футболистов одной целью, что позволит «Динамо» добиваться наивысших результатов.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!





по собственному желанию покинул пост спортивного директора московского «Динамо», который он занимал с 18 июля 2013 года.