«Арсенал» выиграл все матчи сезона, когда на поле выходил Аджоев-младший

Учитывая, что он выходил в этих матчах на 3-5 мин, так себе он талисман. Следовательно, его выпускают только когда в матче все решено, а когда же Арсенал проигрывает и нужно переламывать ход встречи, его не выпускают. Так что никакой он не талисман..
Тульский «Арсенал» побеждал в каждом из матчей чемпионата России сезона 2018/19, когда на поле выходил форвард и сын президента клуба Гурам Аджоев-младший.
Аджоев сыграл в четырех матчах: против «Анжи» 9 ноября 2018-го (2:0), против ЦСКА 2 марта нынешнего года (2:0), против «Енисея» 16 марта (2:0) и против «Спартака» 25 апреля (3:0).
- Аджоев – воспитанник раменского «Сатурна».
- Гурам выступает за клуб с 2016 года.
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— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 25 апреля 2019 г.