«Арсенал» выиграл все матчи сезона, когда на поле выходил Аджоев-младший

Тульский «Арсенал» побеждал в каждом из матчей чемпионата России сезона 2018/19, когда на поле выходил форвард и сын президента клуба Гурам Аджоев-младший.

Аджоев сыграл в четырех матчах: против «Анжи» 9 ноября 2018-го (2:0), против ЦСКА 2 марта нынешнего года (2:0), против «Енисея» 16 марта (2:0) и против «Спартака» 25 апреля (3:0).

Аджоев – воспитанник раменского «Сатурна».

Гурам выступает за клуб с 2016 года.