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    «Арсенал» выиграл все матчи сезона, когда на поле выходил Аджоев-младший

    Тульский «Арсенал» побеждал в каждом из матчей чемпионата России сезона 2018/19, когда на поле выходил форвард и сын президента клуба Гурам Аджоев-младший.

    Аджоев сыграл в четырех матчах: против «Анжи» 9 ноября 2018-го (2:0), против ЦСКА 2 марта нынешнего года (2:0), против «Енисея» 16 марта (2:0) и против «Спартака» 25 апреля (3:0).

    • Аджоев – воспитанник раменского «Сатурна».
    • Гурам выступает за клуб с 2016 года.

    Источник: Твиттер Михаила Моссаковского

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +59

      RUSSIANPOWER 29 минут назад

      Учитывая, что он выходил в этих матчах на 3-5 мин, так себе он талисман. Следовательно, его выпускают только когда в матче все решено, а когда же Арсенал проигрывает и нужно переламывать ход встречи, его не выпускают. Так что никакой он не талисман..

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      Рейтинг: +4347

      prezent2017 51 минуту назад

      А особенно - когда ушел Кононов.

      1
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      Рейтинг: +12604

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Счастливая игрушка, талисман.

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      Рейтинг: +1242

      VGreen 1 час назад

      Хех, ну это как Борька Ротенберг в Локомотиве - при нём Локо вроде никогда не проигрывал

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      Рейтинг: +4142

      piligrim1986 2 часа назад

      это багаж кононова))))) заберите его обратно, умоляю

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      Рейтинг: +5407

      Skull_Boy > piligrim1986 1 час назад

      Смешно, только с Кононовым после 14 игр, после е_6у в мясо дал, болтались в районе 10 места и набрали 17 очков с его игрой от обороны, где только из серьезных и был обыгран только Спартак, а тут за 11 игр с Черевченко набрали 18 очков, где поменяли стиль на чисто атаку и в основным были одни победы, даже были повержены ЦСКА, Зенит и тот же хромой Спартак, так что пусть картофельный дальше в Спартаке сидит

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      Рейтинг: +4142

      piligrim1986 > Skull_Boy 33 минуты назад

      про багаж это сарказм))))

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      Рейтинг: +5407

      Skull_Boy > piligrim1986 22 минуты назад

      Да я понял и это как и чемпионство Спартака при Каррере на багаже Аленя

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