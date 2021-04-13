Василия Березуцкого дисквалифицировали на два матча Кубка России, Григалаву и Аджоева-младшего – на три

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для участников инцидента, произошедшего после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА.

В подтрибунном помещении у представителей двух команд случился конфликт.

Игроки «Арсенала» Гурам Аджоев и Гиа Григалава обещали проломить головы тренерам ЦСКА.

«Была словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было.

За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча: один реальный, один условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок один год.

За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.