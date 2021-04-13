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    Василия Березуцкого дисквалифицировали на два матча Кубка России, Григалаву и Аджоева-младшего – на три

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для участников инцидента, произошедшего после матча 1/4 финала Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА.

    • В подтрибунном помещении у представителей двух команд случился конфликт.
    • Игроки «Арсенала» Гурам Аджоев и Гиа Григалава обещали проломить головы тренерам ЦСКА.

    «Была словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было.

    За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча: один реальный, один условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок один год.

    За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2355

      Nerlinger 25 минут назад

      Ха ха. Как будто гурамчик младший сыграет когда-нибудь 3 матча Кубка расии !!! Он за всю жизнь 3 матча не сыграл

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