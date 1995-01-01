Аджоев – о Джорджевиче: «Мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Луке Джорджевичу.

«Месяц назад мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа. Думаю, Луке пообещали, что будет играть в основном составе, вот он и ждет своего часа. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, время еще есть», – сказал Аджоев.

Ранее агент Джорджевича заявлял, что форвард может перейти в «Локомотив».