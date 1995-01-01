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    Аджоев – о Джорджевиче: «Мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Луке Джорджевичу.

    «Месяц назад мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа. Думаю, Луке пообещали, что будет играть в основном составе, вот он и ждет своего часа. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, время еще есть», – сказал Аджоев.

    Ранее агент Джорджевича заявлял, что форвард может перейти в «Локомотив».

    • 25-летний черногорец выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульскому «Арсеналу».
    • За «Арсенал» в прошлом сезоне Джорджевич провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31483

      portero 4 минуты назад

      интересно какое предложение, об аренде или потянут зарплату Луки?

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