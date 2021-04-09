Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию, что после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА в подтрибунном помещении произошел конфликт.
«Чемпионат» сообщил, что два игрока тульской команды набросились на тренеров москвичей, угрожая им проломить головы. Один из них – сын руководителя клуба хавбек Гурам Аджоев, второй – защитник Гиа Григалава.
«Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться?
Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», – сказал Аджоев-старший.
- «Арсенал» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
- В полуфинале Кубка России столичная команда сыграет с «Локомотивом», «Ахматом» или «Крыльями Советов».
- Жеребьевка состоится в пятницу в 18:00 мск.
Источник: Sport24