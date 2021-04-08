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    Аджоев-старший – о конфликте игроков «Арсенала» с тренерами ЦСКА: «Такого не может быть, мы гостей ценим и уважаем»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию, что после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА в подтрибунном помещении произошел конфликт.

    «Чемпионат» сообщил, что два игрока тульской команды набросились на тренеров москвичей, угрожая им проломить головы. Один из них – сын руководителя клуба хавбек Гурам Аджоев, второй – защитник Гиа Григалава.

    «Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться?

    Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», – сказал Аджоев-старший.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2073

      ALEX ML 53 минуты назад

      В ФНЛ тебе Фома неверующий. Воспитал чебурашку

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