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    «Спорт-Экспресс»: Гурам Аджоев будет отправлен в отставку

    Спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев в ближайшее время покинет свой пост, как сообщает «Спорт-Экспресс». Такое решение было принято по итогам совета директоров московского клуба, состоявшегося в понедельник.

    Официально отставка Аджоева должна быть оглашена и прокомментирована руководством «Динамо» в ближайшие дни. Иных кадровых перестановок в структуре клуба не ожидается. Напомним, что в минувший понедельник также было принято решение о назначении нового исполнительного директора, которым стал Сергей Сысоев, первый заместитель председателя ВФСО «Динамо». Ранее эту должность занимал президент клуба Борис Ротенберг, который сохранит свой нынешний пост президента бело-голубых.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 13:11
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    Комментарии (143)
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    Vilent
    1435761033
    Ага, а вот и новое имя автора на бомбардире появилось: Лукьянченко Ульяна. Кстати, симпатичная девушка. А весь состав соккера с сегодняшнего дня весь в \"добровольном\" отпуске. Т.е. сайт хоть и называется пока соккер.ру, но на деле он с сегодняшнего дня бомбардир.ру. С 1 августа эти два сайта будут существовать параллельно: Соккер.ру со старой командой (Станислав Горин, Вадим Багров, Дмитрий Герасимов и др.) и новый бомбардир.ру с Лукьянченко Ульяной и др.
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    Amigo Luis
    1435761574
    Наконец то это свершилось, этого Гурама нельзя было даже подпускать к клубу... Усатого Саламыча в след за ним гнать, они два кореша
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    NEOn13
    1435762125
    Черчеса гоните в первую очередь
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    Levadia
    1435762611
    Динамики облегчённо вздохнули и тутже замечтали,может и Черчесова снимут?
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    Fju-2
    1435762934
    Лет через 10 полузащита сборной будет состоять из воспитанников академии Динамо (Л. И. Яшина). Но вот если в руководстве Динамо не будет кардинальных перемен, то играть эти сборники будут не за родной клуб.
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    wojanolja
    1435765570
    всех когда-то отправят в отставку
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    faizaly
    1435767598
    Наконец-то
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    Павлюченко 13
    1435768389
    Логичное решение!
    Ответить
    alboro
    1435769594
    Ура
    Ответить
    ologreds
    1694997687
    numo434527
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