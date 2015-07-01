«Спорт-Экспресс»: Гурам Аджоев будет отправлен в отставку

Спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев в ближайшее время покинет свой пост, как сообщает «Спорт-Экспресс». Такое решение было принято по итогам совета директоров московского клуба, состоявшегося в понедельник.



Официально отставка Аджоева должна быть оглашена и прокомментирована руководством «Динамо» в ближайшие дни. Иных кадровых перестановок в структуре клуба не ожидается. Напомним, что в минувший понедельник также было принято решение о назначении нового исполнительного директора, которым стал Сергей Сысоев, первый заместитель председателя ВФСО «Динамо». Ранее эту должность занимал президент клуба Борис Ротенберг, который сохранит свой нынешний пост президента бело-голубых.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!