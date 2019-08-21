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    Джорджевич – об Аджоеве-младшем: «Спрашивал о правильном питании, а вечером ел «сникерс»

    Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о бывшем партнере по тульскому «Арсеналу» Гураме Аджоеве-младшем.

    «У Гурама все время было на несколько килограммов больше нормы. На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему все подробно рассказал. Отвечает: «Понятно, хорошо!». Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со сникерсом.

    Гурам – физически сильный игрок. Но ему очень мешает лишний вес. Не знаю, почему он никак не может скинуть несколько килограммов», – рассказал Лука.

    • Аджоев выступает за тульский «Арсенал» с 2016 года.
    • В апреле 2017-го он дебютировал в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.08.2019 07:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 августа 2019, 17:22

      Может у него детство голодное было )))

      0
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 14:44

      А чо? Игрок сидит на хорошем контракте в клубе, вечный запасник на тёплой лавке, тыл в виде родственника есть. "Мы сидим, а денежки идут". Можно и пожрать в своё удовольствие. Жизнь-то удалась! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3493

      serhio80 21 августа 2019, 12:08

      Джоджевич, не тормози, сникерсни)

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 21 августа 2019, 11:59

      Хорошо что сникерс в лаваш не завернул)

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 августа 2019, 11:54

      ну как то так, Гурамчик слушает, да ест...

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2019, 09:43

      кишечный блудник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 августа 2019, 08:46

      Сила воли эта причина называется...

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 21 августа 2019, 08:05

      Потому что папашка в клубе заправляет.

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