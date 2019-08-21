Джорджевич – об Аджоеве-младшем: «Спрашивал о правильном питании, а вечером ел «сникерс»

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о бывшем партнере по тульскому «Арсеналу» Гураме Аджоеве-младшем.

«У Гурама все время было на несколько килограммов больше нормы. На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему все подробно рассказал. Отвечает: «Понятно, хорошо!». Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со сникерсом.

Гурам – физически сильный игрок. Но ему очень мешает лишний вес. Не знаю, почему он никак не может скинуть несколько килограммов», – рассказал Лука.