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  • Джорджевич – об Аджоеве-младшем: «Спрашивал о правильном питании, а вечером ел «сникерс»

Джорджевич – об Аджоеве-младшем: «Спрашивал о правильном питании, а вечером ел «сникерс»

21 августа 2019, 07:51
8

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о бывшем партнере по тульскому «Арсеналу» Гураме Аджоеве-младшем.

«У Гурама все время было на несколько килограммов больше нормы. На сборах он всех спрашивал о правильном питании. Однажды я ему все подробно рассказал. Отвечает: «Понятно, хорошо!». Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам. Со сникерсом.

Гурам – физически сильный игрок. Но ему очень мешает лишний вес. Не знаю, почему он никак не может скинуть несколько килограммов», – рассказал Лука.

  • Аджоев выступает за тульский «Арсенал» с 2016 года.
  • В апреле 2017-го он дебютировал в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Джорджевич Лука Аджоев Гурам
Комментарии (8)
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Manilov
1566363914
Потому что папашка в клубе заправляет.
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mihail200606
1566366378
Сила воли эта причина называется...
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Chesn0k
1566369786
кишечный блудник
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пряник929
1566377672
ну как то так, Гурамчик слушает, да ест...
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Spartak Piter
1566377982
Хорошо что сникерс в лаваш не завернул)
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serhio80
1566378485
Джоджевич, не тормози, сникерсни)
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Я - легенда
1566387845
А чо? Игрок сидит на хорошем контракте в клубе, вечный запасник на тёплой лавке, тыл в виде родственника есть. "Мы сидим, а денежки идут". Можно и пожрать в своё удовольствие. Жизнь-то удалась! )))
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VVM1964
1566397370
Может у него детство голодное было )))
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