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КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам первого стыкового матча за право выступать в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0).

Вратаря «Химок» Илью Лантратова оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение, выраженное в использовании ненормативной лексики.

Другого игрока подмосковной команды – защитника Гиа Григалаву – дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительного выражения.

  • Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.

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Источник: сайт РФС

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Комментарии9
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    Рейтинг: +722

    прабабушка краба 9 минут назад

    имхо, достаточно было символического наказания

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    Рейтинг: +954

    Mr Green 1 час назад

    вопрос только в том, какие будут санкции к СКА? по хорошему им должна дисквалификация светить и за некачественной организации матча. за болбоев они отвечают

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    Рейтинг: +359

    loko1982 1 час назад

    Воротчик легко отделался. Ребёнка чуть калекой не сделал)) и штраф всего 50К.
    Будем болеть за Хабаровск в ответной встрече!

    2
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    Рейтинг: +3241

    Enter2006 > loko1982 1 час назад

    Там во первых не ребёнок был (при том ещё наглейший врун, сказал что его ударили по лицу и корчился как будто предсмертные судороги, из-за маленького толчка в корпус, позорище и гопник), во вторых возле зоны подачи мячей было три быдла, в том числе и человек лет под 50, в третьих это была провокация. В четвёртых эту провокацию увидел резервный арбитр и этого "ребёнка" с другими хотел выгнать. В пятых не пиши идиотизм, 95% всех во всех ресурсах ЗА действия Лантратова, такие гадёныши болбои должны понять что так нельзя делать. И СКА с такой подлой организацией не должна быть в РПЛ и будем болеть за ХИМКИ!!

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    Рейтинг: +3241

    Enter2006 > loko1982 1 час назад

    Вот ты реально тупой. Болбой, который сам в футболе, это само СКА сказало, как баба начала валяться из-за простого толчка в корпус, начала нагло врать что его ударили в лицо, при этом неоднократно провоцируя голкипера гостей и не отдавая мяч, какой нахрен из него футболист вырастит? Падонок, не более. Пусть идёт в балет, если умирает от толчка в корпус , позорище.

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    Рейтинг: +24709

    vladimir-7 > Enter2006 1 час назад

    Ну вот окончательно все определились, спасибо Enter2006,
    будем болеть за СКА--ХАБАРОВСК.

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    Рейтинг: +3241

    Enter2006 > vladimir-7 52 минуты назад

    Неа, vladimir-7, будем болеть за ХИМКИ!
    Быдлостан, провокаторы и балерины в лице СКА в РПЛ не нужны! ))

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    Рейтинг: +320

    Спартач80 > Enter2006 41 минуту назад

    Это же конявая быдло-володька,не слушай его,он опять чекушку достал,из под ванной.

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    Рейтинг: +3241

    Enter2006 2 часа назад

    А СКА как наказали за плохую организацию матча? Того тупня возрастного который говорил что болбою делать? Их же возле мяча со стороны СКА три человека было. Никак? А значит можно так поступать и не отдавать мяч голкиперу гостевой команды? Даже резервный арбитр верно оценил и хотел их выгнать. Вы КДК создали прецедент, потом не нойте...

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