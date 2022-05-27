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  • КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом

КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом

27 мая 2022, 14:14
13

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам первого стыкового матча за право выступать в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0).

Вратаря «Химок» Илью Лантратова оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение, выраженное в использовании ненормативной лексики.

Другого игрока подмосковной команды – защитника Гиа Григалаву – дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительного выражения.

  • Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск Григалава Гиа Лантратов Илья
Комментарии (13)
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Enter2006
1653653680
А СКА как наказали за плохую организацию матча? Того тупня возрастного который говорил что болбою делать? Их же возле мяча со стороны СКА три человека было. Никак? А значит можно так поступать и не отдавать мяч голкиперу гостевой команды? Даже резервный арбитр верно оценил и хотел их выгнать. Вы КДК создали прецедент, потом не нойте...
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Mr Green
1653656443
вопрос только в том, какие будут санкции к СКА? по хорошему им должна дисквалификация светить и за некачественной организации матча. за болбоев они отвечают
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Ганнибал Лектор
1653695902
Я надеюсь, что такого gовна не будет в РПЛ. Удачи Химкам в ответке
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sochi-2013
1653712790
Посмотрел видео- СКвА надо дисквалифицировать.
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моэм
1653719180
Провокаторы как обычно остались безнаказанными ... в будущем хотелось чтобы от слова Хабаровск не тошнило ... жаль что нынешние жители Хабаровска позорят память имени Великого Русского Путешественника ЕРОФЕЯ ХАБАРОВА .
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