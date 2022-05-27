КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча, Лантратова наказали денежным штрафом

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам первого стыкового матча за право выступать в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0).

Вратаря «Химок» Илью Лантратова оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение, выраженное в использовании ненормативной лексики.

Другого игрока подмосковной команды – защитника Гиа Григалаву – дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительного выражения.

Лантратов в игре со «СКА-Хабаровском» толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.

Григалава во время матча обматерил болбоев, которые, по его мнению, тянули время.

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