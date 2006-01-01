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«Убери камеру, ублюдок». Григалава во время матча со «СКА-Хабаровском» обматерил болбоев

Защитник «Химок» Гиа Григалава не сдержал эмоций во время второго тайма первого переходного матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

По его мнению, люди, подающие мячи из-за ворот, тянули время. Подбежавший Григалава сказал им: «Ты ***, ***, ***. Убери, ***, камеру, ублюдок, ***».

Видео размещено в официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровска».

  • Конфликт с болбоями возник и у вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 24 минуты назад

    Люди, которые должны подавать мячи, их не подают. Где правда то а? Это что за гопников-болбоев собрали на стадионе СКА? Что за нах? Это нонсенс, и это может повторяться если посчитают "нормальным". Пипец, сделали крайними игроков Химок. Ну если это норм, стадион Химки сделает надеюсь правильные выводы в ответном матче и пообщаются со своими болбоями как оказывается нужно "правильно себя вести".

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    Рейтинг: +7453

    R_a_i_n 1 час назад

    Дисквалифицировать Хабаровск. Либо первый матч технарь засчитать.

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    Рейтинг: +7425

    vladik12 > R_a_i_n 1 час назад

    Может, "Химки"? За босяцкое поведение игрочков.

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    Рейтинг: +7453

    R_a_i_n > vladik12 1 час назад

    Нееее, именно Хабаровск за провакационное и не спортивное поведение.

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    Рейтинг: +14977

    Barmaleushka > R_a_i_n 48 минут назад

    Ну не может подобные "хитрости" болбоев серьёзно повлиять на результат матча . А то что игроки Химок в бессильной злобе срывались на пацанов , вообще их не красит .
    Разница в возрасте должна ощущаться и в поведении .

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