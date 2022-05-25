«Убери камеру, ублюдок». Григалава во время матча со «СКА-Хабаровском» обматерил болбоев

Защитник «Химок» Гиа Григалава не сдержал эмоций во время второго тайма первого переходного матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

По его мнению, люди, подающие мячи из-за ворот, тянули время. Подбежавший Григалава сказал им: «Ты ***, ***, ***. Убери, ***, камеру, ублюдок, ***».

Видео размещено в официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровска».

Конфликт с болбоями возник и у вратаря «Химок» Ильи Лантратова.

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