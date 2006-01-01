«Убери камеру, ублюдок». Григалава во время матча со «СКА-Хабаровском» обматерил болбоев

Люди, которые должны подавать мячи, их не подают. Где правда то а? Это что за гопников-болбоев собрали на стадионе СКА? Что за нах? Это нонсенс, и это может повторяться если посчитают "нормальным". Пипец, сделали крайними игроков Химок. Ну если это норм, стадион Химки сделает надеюсь правильные выводы в ответном матче и пообщаются со своими болбоями как оказывается нужно "правильно себя вести".
Защитник «Химок» Гиа Григалава не сдержал эмоций во время второго тайма первого переходного матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).
По его мнению, люди, подающие мячи из-за ворот, тянули время. Подбежавший Григалава сказал им: «Ты ***, ***, ***. Убери, ***, камеру, ублюдок, ***».
Видео размещено в официальном телеграм-канале «СКА-Хабаровска».
- Конфликт с болбоями возник и у вратаря «Химок» Ильи Лантратова.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?