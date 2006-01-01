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КДК рассмотрит поведение Лантратова и Григалавы в матче со «СКА-Хабаровском»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инциденты с участием футболистов «Химок» Ильи Лантратова и Гии Григалавы в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

  • Лантратов и Григалава обматерили болбоев.
  • Лантратов не только обматерил, но и толкнул подававшего мячи.
  • Им грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR.

После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», – заявил Григорьянц.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3178

    Enter2006 33 минуты назад

    Если СКА пройдёт в РПЛ, за ними уже привязана кричалка:
    - Болбои ваши где?
    - Позорище везде!

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    Рейтинг: +697

    sined1951 49 минут назад

    Нужно не игроков наказывать, а руководителей команды, которые не обеспечили нормальное проведение матча. Противно было смотреть по телевизору как пацаны специально не отдавали мяч вратарю Лантратову. Мы хотим смотреть футбол, а не антифутбольные действия обслуживающего персонала.

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    Рейтинг: +3178

    Enter2006 > sined1951 29 минут назад

    Абсолютно с Вами согласен. И скорее всего и так выиграли, без этих сволочных быдло-действий. А теперь ещё и игроки Химок виноваты, ужас. А провокаторов привлекут интересно или организаторов???

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