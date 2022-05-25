КДК рассмотрит поведение Лантратова и Григалавы в матче со «СКА-Хабаровском»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инциденты с участием футболистов «Химок» Ильи Лантратова и Гии Григалавы в матче со «СКА-Хабаровском» (0:1).

Лантратов и Григалава обматерили болбоев.

Лантратов не только обматерил, но и толкнул подававшего мячи.

Им грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR.

После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», – заявил Григорьянц.

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