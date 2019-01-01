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«Не уверен, что «Ливерпуль» летает в таких условиях». Кухарчук в восторге от путешествия в Хабаровск

Футболист «Химок» Илья Кухарчук поделился впечатлениями от путешествия в Хабаровск на этой неделе.

«Самолет был просто топ, на таком никогда не летал. У каждого бизнес-сиденье, в любой позе спишь, отдыхаешь. Высший уровень. Не уверен, что «Ливерпуль» так летает. Кормили очень вкусно. Низкий поклон», – сказал Кухарчук.

  • «Химки» прошли «СКА-Хабаровск» в переходных матчах за место в РПЛ.
  • 31-летний Кухарчук играет в Химках с 2019 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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