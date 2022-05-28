«Не уверен, что «Ливерпуль» летает в таких условиях». Кухарчук в восторге от путешествия в Хабаровск

Футболист «Химок» Илья Кухарчук поделился впечатлениями от путешествия в Хабаровск на этой неделе.

«Самолет был просто топ, на таком никогда не летал. У каждого бизнес-сиденье, в любой позе спишь, отдыхаешь. Высший уровень. Не уверен, что «Ливерпуль» так летает. Кормили очень вкусно. Низкий поклон», – сказал Кухарчук.

«Химки» прошли «СКА-Хабаровск» в переходных матчах за место в РПЛ.

31-летний Кухарчук играет в Химках с 2019 года.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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