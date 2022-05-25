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  • Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев

Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев

25 мая 2022, 15:51
4

Футболисты «Химок» Илья Лантратов и Гиа Григалава могут пропустить ответный стыковой матч против «СКА-Хабаровска» за право выступать в РПЛ.

  • Лантратов и Григалава обматерили болбоев.
  • Лантратов не только обматерил, но и толкнул подававшего мячи.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.

По информации журналиста Сергея Егорова со ссылкой на Дисциплинарный регламент РПЛ, футболистов могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей за оскорбительное поведение.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Химки Григалава Гиа Лантратов Илья
Комментарии (4)
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Enter2006
1653484129
А также сделайте дисквалификацию стадиона, где был такой беспредел в организационном процессе игры, и вообще за это иногда дают технарь.
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sined1951
1653487650
Руководителей команды подвергнуть крупным штрафам за необеспечение нормальных условий проведения футбольного матча. При повторении-дисквалификация команды.
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Боров мясной
1653490927
рассмотрение какого числа будет? не успеют, им неделю на сборы надо.
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моэм
1653537066
В Хабаровске был бардак на стадионе и провокации болбоев ... за это удалят игроков Химок ... и это очень даже по нашему , плане объективности чиновников и судей.
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