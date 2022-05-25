Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев

Футболисты «Химок» Илья Лантратов и Гиа Григалава могут пропустить ответный стыковой матч против «СКА-Хабаровска» за право выступать в РПЛ.

Лантратов и Григалава обматерили болбоев.

Лантратов не только обматерил, но и толкнул подававшего мячи.

Инцидент случился во 2-м тайме.

По информации журналиста Сергея Егорова со ссылкой на Дисциплинарный регламент РПЛ, футболистов могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей за оскорбительное поведение.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

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