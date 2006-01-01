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Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев

Футболисты «Химок» Илья Лантратов и Гиа Григалава могут пропустить ответный стыковой матч против «СКА-Хабаровска» за право выступать в РПЛ.

  • Лантратов и Григалава обматерили болбоев.
  • Лантратов не только обматерил, но и толкнул подававшего мячи.
  • Инцидент случился во 2-м тайме.

По информации журналиста Сергея Егорова со ссылкой на Дисциплинарный регламент РПЛ, футболистов могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех матчей за оскорбительное поведение.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 15:51
Комментарии2
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    Рейтинг: +58

    6акланы_крышу_060cpaли 2 минуты назад

    Опять сайт стали модерировать пропитерские ушлепаны ? Удавитесь бомжатские пи дорки

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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 3 минуты назад

    А также сделайте дисквалификацию стадиона, где был такой беспредел в организационном процессе игры, и вообще за это иногда дают технарь.

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