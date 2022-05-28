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  • ЭСК признала правильным решение арбитра не удалять Лантратова за толчок болбоя

ЭСК признала правильным решение арбитра не удалять Лантратова за толчок болбоя

28 мая 2022, 14:37
1

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

  • Голкипер толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
  • Игру обслуживал Владимир Москалев.

«Арбитр правильно не удалил с поля вратаря «Химок» Илью Лантратова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря в отношении подающего мячи юного футболиста, спровоцировавшего игрока на конфликт умышленной задержкой возобновления игры, не носят агрессивного характера.

Данный поступок квалифицируется комиссией как неспортивное поведение: голкипер совершил толчок не используя чрезмерного усилия, отсутствовал удар или касание лица юноши.

Комиссия единогласно считает, что судья в этом эпизоде должен был вынести вратарю команды «Химки» предупреждение», – говорится в заключении ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Химки Лантратов Илья
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Garrincha58
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