Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

ЭСК признала правильным решение арбитра не удалять Лантратова за толчок болбоя

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с участием вратаря «Химок» Ильи Лантратова в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

  • Голкипер толкнул болбоя, который, по его мнению, умышленно долго не отдавал мяч.
  • За это его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
  • Игру обслуживал Владимир Москалев.

«Арбитр правильно не удалил с поля вратаря «Химок» Илью Лантратова на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря в отношении подающего мячи юного футболиста, спровоцировавшего игрока на конфликт умышленной задержкой возобновления игры, не носят агрессивного характера.

Данный поступок квалифицируется комиссией как неспортивное поведение: голкипер совершил толчок не используя чрезмерного усилия, отсутствовал удар или касание лица юноши.

Комиссия единогласно считает, что судья в этом эпизоде должен был вынести вратарю команды «Химки» предупреждение», – говорится в заключении ЭСК.

Новости по теме
«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем 33
Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили» 12
Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление» 45
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11