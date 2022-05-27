Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

Генич: «Я поддерживаю вратаря «Химок» Лантратова. Болбой сделал все, чтобы получить по щам»

Комментатор и бывший футболист Константин Генич высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Работа с болбоями – это отдельное искусство. Хосеп Гвардиола для них чуть ли не целое видео записал для них перед игрой с «Атлетико». Он объяснял, как надо подавать мячи. Это важно.

Илья Лантратов – не негодяй. Болбой сам сделал все, чтобы получить по щам. Я поддерживаю Лантратова. Это была провокация от мальчика», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили» 3
Губерниев: «Идиоты те, кто защищают вратаря «Химок» Лантратова. Он совершил уголовное преступление» 19
Терюшков: «Химки» завтра против «СКА-Хабаровска» тоже могут тянуть время, но мы на эти методы никогда не пойдем. Есть такт» 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

27.05.2022 22:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11