Генич: «Я поддерживаю вратаря «Химок» Лантратова. Болбой сделал все, чтобы получить по щам»

Комментатор и бывший футболист Константин Генич высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Работа с болбоями – это отдельное искусство. Хосеп Гвардиола для них чуть ли не целое видео записал для них перед игрой с «Атлетико». Он объяснял, как надо подавать мячи. Это важно.

Илья Лантратов – не негодяй. Болбой сам сделал все, чтобы получить по щам. Я поддерживаю Лантратова. Это была провокация от мальчика», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

В 1-м матче в Хабаровске вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, посчитав, что тот умышленно тянет время.

Болбоя тогда обматерил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Ответный матч «Химки» – «СКА-Хабаровск» состоится завтра, 28 мая.

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