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  • Генич: «Я поддерживаю вратаря «Химок» Лантратова. Болбой сделал все, чтобы получить по щам»

Генич: «Я поддерживаю вратаря «Химок» Лантратова. Болбой сделал все, чтобы получить по щам»

27 мая 2022, 22:57
6

Комментатор и бывший футболист Константин Генич высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Работа с болбоями – это отдельное искусство. Хосеп Гвардиола для них чуть ли не целое видео записал для них перед игрой с «Атлетико». Он объяснял, как надо подавать мячи. Это важно.

Илья Лантратов – не негодяй. Болбой сам сделал все, чтобы получить по щам. Я поддерживаю Лантратова. Это была провокация от мальчика», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Генич Константин
Комментарии (6)
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jek718875
1653717011
Я за КОСТЯНА, болбоя под суд
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DemSerg
1653718243
Очень изящный литературный язык... Всегда знал, что Генич - фуфел. Комментатор, которого мы заслужили, увы, на фоне общего культурного упадка.
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Enter2006
1653720364
Да Лантратова все поддержали. Даже КДК понял, что болбой наглый провокатор и дал минимальный штраф Илье.
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DOCTOR PENALTY
1653723642
Жму руку Геничу. А Губерниеву, за то, что визжит про преступление совершённое Лантратовым, тоже неплохо бы "дать по щам".
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