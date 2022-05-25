Болбой, которого обматерил Лантратов: «Он меня ударил локтем в лицо»

Болбой, которого обматерил и толкнул вратарь Илья Лантратов, прокомментировал инцидент, который произошел во время первого стыкового матча «СКА-Хабаровск» – «Химки» (1:0).

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч. Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

«Он меня ударил локтем в лицо», – ответил болбой на вопрос журналиста.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?