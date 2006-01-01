Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

Болбой, которого обматерил Лантратов: «Он меня ударил локтем в лицо»

Болбой, которого обматерил и толкнул вратарь Илья Лантратов, прокомментировал инцидент, который произошел во время первого стыкового матча «СКА-Хабаровск»«Химки» (1:0).

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч. Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

«Он меня ударил локтем в лицо», – ответил болбой на вопрос журналиста.

  • Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Юран – после 0:1 со «СКА-Хабаровском»: «Главной задачей было забрать отсюда всех парней живыми»
Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев
«СКА-Хабаровск»: «Лантратов ударил нашего болбоя. Ужасный поступок» 2
Источник: телеграм-канал Антона Анисимова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:44
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +1310

    aubergine 50 минут назад

    Малой нагло врёт, не били его в лицо локтем. На видео видно же всё.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7453

    R_a_i_n 1 час назад

    Я бы еще пинка добавил хорошего под зад!

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +571

    SinyaaPyll 1 час назад

    Мало дал.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49955

    MaxRnD 1 час назад

    Звездит шнурок, как дышит. Чётко было видно, что Лантратов толкнул его в грудь.

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3149

    Enter2006 > MaxRnD 1 час назад

    сейчас раздуют скандал и ещё синяки с переломами найдут, таких "мальчиков болбоев" близко к стадиону пускать не нужно, всё должно решаться на поле а не такими наглохитрыми способами.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3149

    Enter2006 1 час назад

    Теперь расплачься и позови маму, не нужно было провоцировать.

    8
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11