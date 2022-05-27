Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили»

Бывший депутат Госдумы, олимпийский призер 2004 года Дмитрий Носов высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Таких футболистов [как болбой] надо брать в театральное без экзаменов. У нас и так мужчин в стране почти не осталось, а они валяются, корчатся, когда их чуть толкнули. Как будто кувалдой сбили. Бред какой-то», – сказал Носов.

В 1-м матче в Хабаровске вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, посчитав, что тот умышленно тянет время.

Болбоя тогда обматерил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Ответный матч «Химки» – «СКА-Хабаровск» состоится завтра, 28 мая.

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