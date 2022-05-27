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  • Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили»

Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили»

27 мая 2022, 22:20
13

Бывший депутат Госдумы, олимпийский призер 2004 года Дмитрий Носов высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Таких футболистов [как болбой] надо брать в театральное без экзаменов. У нас и так мужчин в стране почти не осталось, а они валяются, корчатся, когда их чуть толкнули. Как будто кувалдой сбили. Бред какой-то», – сказал Носов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Химки Лантратов Илья
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1653681254
Все правильно мужиков сейчас нет и достаточно взглянуть на то во что они одеты и все вопросы отпадут, поколение просрано
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portero
1653687386
ну хз футболисты в РПЛ ничем не лучше, да и нех судить по себе, депутат дзюдоист одно слово... голосует и кукарекает по приказу , значит клоун и чмо хуже мальчика....
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inzek
1653689176
это не только у нас. в эвропе таких случаев тонна. и игроки, и болбои, и тренеры все падают в судорогах. давно пора понять, что футбол не спорт для мужиков, как хоккей, а театр миллионеров и тех кто на них хочет быть похожими
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Ганнибал Лектор
1653696072
Лантратову надо премию дать
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kvm
1653716269
купите уже платье этой девочке...
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Enter2006
1653721231
Я думаю театральные ВУЗы этого болбоя уже приглашают поступить без экзаменов! ))
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житель СПб
1653729018
В этом тоже есть слова правды.
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