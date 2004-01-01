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Олимпийский призер Носов – о хабаровском болбое: «Его надо в театральное без экзаменов. Валялся, корчился, как будто кувалдой сбили»

Бывший депутат Госдумы, олимпийский призер 2004 года Дмитрий Носов высказался по инциденту в Хабаровске. Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя, а защитник Гиа Григалава обматерил его и оператора.

«Таких футболистов [как болбой] надо брать в театральное без экзаменов. У нас и так мужчин в стране почти не осталось, а они валяются, корчатся, когда их чуть толкнули. Как будто кувалдой сбили. Бред какой-то», – сказал Носов.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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