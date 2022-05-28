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  • Юран: «Нас все похоронили, но я обещал руководству, что «Химки» не вылетят. Стараюсь держать обещания»

Юран: «Нас все похоронили, но я обещал руководству, что «Химки» не вылетят. Стараюсь держать обещания»

28 мая 2022, 20:45
3

Главный тренер «Химок» Сергей Юран выступил после ответного переходного матча за место в РПЛ против «СКА-Хабаровска» (3:0). Химчане избежали вылета.

«В первую очередь я хочу сказать спасибо «СКА-Хабаровск» — ребята дали нам настоящий бой. У соперника был запредельный настрой, так как я прекрасно знаю команду, которую комплектовал в начале сезона. Я заострял внимание на теории, что самоотдача у армейцев будет запредельной.

По игре могу сказать, что парни – молодцы. Это полностью их заслуга! Они смогли из невозможного сделать возможное в весенней части чемпионата. Все специалисты уже успели похоронить «Химки». Понятно, что до стыков было пять очков отставания и сложный календарь, но даже когда есть один процент, нужно цепляться за него. Ещe в Турции, когда подписывал контракт, обещал руководству, что мы сохраним прописку в РПЛ. Я стараюсь держать свои обещания», – сказал Юран.

  • Это 3-й приход Юрана в «Химки».
  • В РПЛ в 2020 году «Химки» вывел именно Юран.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: официальный сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Химки Юран Сергей
Комментарии (3)
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Alex Y
1653760886
Молодцы, Химки что остались))
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Loko_Roma
1653766375
У Юрана в достижениях будет написано - сохранение прописки в РФПЛ, хохма сколько вокруг этого события шума
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Enter2006
1653768974
Не забываем что Юран и ранее показывал в ФК Химки хорошие результаты, но его выгнали из-за того что слишком эмоциональный. А теперь вернули, и не зря, Юран начал снова поднимать команду! С самого дна вытащил и оставил в РПЛ! Никак не пойму, почему во многих работах любят жополизов, прихлебателей и прочую дрянь? Если человек со своей точкой мнения - это наоборот хорошо! Вот Юран именно такой, он не жополиз и да может сгрубить даже руководству, но этим он делает своё дело и вытащил со дна команду и оставил в РПЛ!
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