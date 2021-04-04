Рыков, Бикфалви, Погребняк выйдут с первых минут у «Урала»; Григалава, Рассказов, Ломовицкий – в основе «Арсенала»

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом».

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачeв, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.