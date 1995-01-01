Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Рыков, Бикфалви, Погребняк выйдут с первых минут у «Урала»; Григалава, Рассказов, Ломовицкий – в основе «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом».

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачeв, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалeв, Панченко, Джорджевич, Аджоев.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84132
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru